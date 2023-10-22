3 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال جنوب غزة

3 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال جنوب غزة
التاريخ
10/22/2023 2:32:16 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 22 تشرين الأول (بترا)- استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة بحسب إعلامية فلسطينية .
--(بترا)
أش/أز / ع ط
22/10/2023 21:13:26
MENAFN22102023000117011021ID1107283674
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