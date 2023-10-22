شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في قرية زواتا غرب نابلس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 22 تشرين الأول (بترا) - استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية زواتا غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان باستشهاد الشاب جهاد مازن صبحي صالح (29 عاما) والطفل محمد قاسم أبو زر (17 عاما) خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية زواتا، فيما وصلت إصابتان إلى مستشفى رفيديا الحكومي، إحداها خطيرة في الصدر، وإصابة ثالثة طفيفة بالرصاص الحي في القدم وصلت إلى المستشفى العربي التخصصي.
وكانت أكثر من عشرين مركبة عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية زواتا، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق كثيف للرصاص والغاز السام المسيل للدموع، بالقرب من مقبرة القرية. وباستشهاد الشاب صالح والطفل أبو زر، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من الشهر الجاري إلى 93 شهيدا.
--(بترا)
ك ف/أز/ ع ط
22/10/2023 21:07:56
MENAFN22102023000117011021ID1107283673
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