شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في قرية زواتا غرب نابلس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 22 تشرين الأول (بترا) - استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية زواتا غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان باستشهاد الشاب جهاد مازن صبحي صالح (29 عاما) والطفل محمد قاسم أبو زر (17 عاما) خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية زواتا، فيما وصلت إصابتان إلى مستشفى رفيديا الحكومي، إحداها خطيرة في الصدر، وإصابة ثالثة طفيفة بالرصاص الحي في القدم وصلت إلى المستشفى العربي التخصصي.

وكانت أكثر من عشرين مركبة عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية زواتا، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق كثيف للرصاص والغاز السام المسيل للدموع، بالقرب من مقبرة القرية. وباستشهاد الشاب صالح والطفل أبو زر، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من الشهر الجاري إلى 93 شهيدا.

--(بترا)

ك ف/أز/ ع ط

22/10/2023 21:07:56