إصابة أحد أبراج المراقبة المصرية بشظايا من دبابة إسرائيلية

إصابة أحد أبراج المراقبة المصرية بشظايا من دبابة إسرائيلية
التاريخ
10/22/2023 2:32:15 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 22 تشرين الأول (بترا)- أكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، أنه وخلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بالقرب من معبر أبو سالم بشظايا من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ.
ووفق المتحدث، فقد أبدى الجيش الإسرائيلي أسفه عن الحادث غير المتعمد فور وقوعه، لافتا إلى أن التحقيق جار حاليا، في ملابسات الواقعة.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
22/10/2023 19:44:06
MENAFN22102023000117011021ID1107283672
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