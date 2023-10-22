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إصابة أحد أبراج المراقبة المصرية بشظايا من دبابة إسرائيلية

10/22/2023 2:32:15 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 22 تشرين الأول (بترا)- أكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، أنه وخلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بالقرب من معبر أبو سالم بشظايا من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ.
ووفق المتحدث، فقد أبدى الجيش الإسرائيلي أسفه عن الحادث غير المتعمد فور وقوعه، لافتا إلى أن التحقيق جار حاليا، في ملابسات الواقعة.
--(بترا)
ن ا/ب ع/ ع ط
22/10/2023 19:44:06

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