شهيدتان وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال جنوب غزة

شهيدتان وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال جنوب غزة
التاريخ
10/22/2023 2:32:14 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 22 تشرين الأول (بترا)- استشهدت مواطنتان وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في القرارة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في القرارة اسفر عن استشهاد مواطنتين وإصابة آخرين.
--(بترا)
ب ع/ع ط
22/10/2023 19:42:40
MENAFN22102023000117011021ID1107283671
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