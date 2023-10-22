نقل مباريات بدوري المحترفين والدرجة الأولى بسبب إغلاق ملعب البترا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- قرر اتحاد كرة القدم، نقل المباريات المقررة على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن منافسات دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى؛ بسبب أعمال الصيانة الطارئة على الملعب.

وحسب التعديل، يلتقي سحاب مع الرمثا ضمن الأسبوع السادس من الدوري الأردني للمحترفين عند الخامسة مساء الخميس المقبل، على ملعب السلط.

ويواجه شباب الأردن نظيره شباب العقبة، عند الخامسة مساء الخميس 2 تشرين الثاني المقبل على ملعب السلط، على أن يقام لقاء سحاب ومغير السرحان بالتوقيت ذاته، مساء الجمعة 3 تشرين الثاني على الملعب ذاته، ضمن الأسبوع السابع من الدوري الأردني للمحترفين.

في المقابل، يقام لقاء عمان FC مع البقعة، عند الخامسة مساء الأحد المقبل، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، فيما يلتقي الجزيرة مع الهاشمية بالتوقيت ذاته، مساء الاثنين على الملعب ذاته، ضمن الأسبوع السابع من دوري الدرجة الأولى.

--(بترا)

خ خ/م د/رق

22/10/2023 18:59:23