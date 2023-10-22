نقل مباريات بدوري المحترفين والدرجة الأولى بسبب إغلاق ملعب البترا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الأول (بترا)- قرر اتحاد كرة القدم، نقل المباريات المقررة على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن منافسات دوري المحترفين ودوري الدرجة الأولى؛ بسبب أعمال الصيانة الطارئة على الملعب.
وحسب التعديل، يلتقي سحاب مع الرمثا ضمن الأسبوع السادس من الدوري الأردني للمحترفين عند الخامسة مساء الخميس المقبل، على ملعب السلط.
ويواجه شباب الأردن نظيره شباب العقبة، عند الخامسة مساء الخميس 2 تشرين الثاني المقبل على ملعب السلط، على أن يقام لقاء سحاب ومغير السرحان بالتوقيت ذاته، مساء الجمعة 3 تشرين الثاني على الملعب ذاته، ضمن الأسبوع السابع من الدوري الأردني للمحترفين.
في المقابل، يقام لقاء عمان FC مع البقعة، عند الخامسة مساء الأحد المقبل، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، فيما يلتقي الجزيرة مع الهاشمية بالتوقيت ذاته، مساء الاثنين على الملعب ذاته، ضمن الأسبوع السابع من دوري الدرجة الأولى.
--(بترا)
خ خ/م د/رق
22/10/2023 18:59:23
MENAFN22102023000117011021ID1107283670
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