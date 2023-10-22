مذكرة تفاهم بين مركز التوثيق الملكي ومعهد الإدارة العامة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الأول (بترا)- وقع مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، مع معهد الإدارة العامة، مذكرة تفاهم في إطار تحقيق مفاهيم الشراكة، وتعزيز تبادل الخبرات، والتعاون الهادف نحو التنمية المستدامة.
وأوضح المركز في بيان اليوم الأحد، أنه يسعى من خلال المذكرة إلى بناء قدرات موظفي القطاعين العام والخاص، وتعزيز إحساسهم بالمسؤولية نحو وطنهم، ترسيخا للمفاهيم الواردة في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني.
ووقع الاتفاقية عن المركز مدير عام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي بالوكالة ريهام المصري، وعن معهد الإدارة المدير العام المهندسة سهام الخوالدة.
--(بترا)
ه ع/م د/رق
22/10/2023 18:51:47
MENAFN22102023000117011021ID1107283669
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