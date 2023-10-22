Sunday, 22 October 2023 10:22 GMT

مذكرة تفاهم بين مركز التوثيق الملكي ومعهد الإدارة العامة

10/22/2023 2:32:13 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- وقع مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، مع معهد الإدارة العامة، مذكرة تفاهم في إطار تحقيق مفاهيم الشراكة، وتعزيز تبادل الخبرات، والتعاون الهادف نحو التنمية المستدامة.
وأوضح المركز في بيان اليوم الأحد، أنه يسعى من خلال المذكرة إلى بناء قدرات موظفي القطاعين العام والخاص، وتعزيز إحساسهم بالمسؤولية نحو وطنهم، ترسيخا للمفاهيم الواردة في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني.
ووقع الاتفاقية عن المركز مدير عام مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي بالوكالة ريهام المصري، وعن معهد الإدارة المدير العام المهندسة سهام الخوالدة.
--(بترا)
ه ع/م د/رق
22/10/2023 18:51:47

MENAFN22102023000117011021ID1107283669

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