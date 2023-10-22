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صحة غزة: تداعيات خطيرة على مرضى الفشل الكلوي بسبب نفاد الوقود

10/22/2023 2:32:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 22 تشرين الأول (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن عدم إدخال الوقود للمستشفيات، سيتسبب بمضاعفات خطيرة تودي بحياة 1100 مريض، بالفشل الكلوي منهم 38 طفلا.
وأشار إلى أن تأخير دخول الوقود لمستشفيات قطاع غزة، ينذر بكارثة صحية وإنسانية وخيمة.
--(بترا)
أ ش/م د/رق
22/10/2023 18:27:43

MENAFN22102023000117011021ID1107283668

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