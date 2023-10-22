صحة غزة: تداعيات خطيرة على مرضى الفشل الكلوي بسبب نفاد الوقود
التاريخ
10/22/2023 2:32:11 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 22 تشرين الأول (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن عدم إدخال الوقود للمستشفيات، سيتسبب بمضاعفات خطيرة تودي بحياة 1100 مريض، بالفشل الكلوي منهم 38 طفلا.
وأشار إلى أن تأخير دخول الوقود لمستشفيات قطاع غزة، ينذر بكارثة صحية وإنسانية وخيمة.
--(بترا)
أ ش/م د/رق
22/10/2023 18:27:43
MENAFN22102023000117011021ID1107283668
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