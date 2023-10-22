اشتية يدعو إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإسرائيلي ومخططات التهجير

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 22 تشرين الأول (بترا)- دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة، إلى تحرك وجبهة موحدة من أجل وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على شعب فلسطين في قطاع غزة ومخططات التهجير والاجتياح البري للقطاع، والضغط على إسرائيل للسماح بإدخال المساعدات الطبية والإغاثية لقطاع غزة.

وأكد خلال لقائه اليوم، 25 سفيرا وممثلا وقنصلا لدول العالم المعتمدين لدى دولة فلسطين، ضرورة إطلاق مسار سياسي فاعل من أجل إنهاء الاحتلال، وتحقيق حل الدولتين، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية.

وقال اشتية "نضع على رأس أولوياتنا وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وإدخال المساعدات الطبية والإغاثية لمنع حدوث كارثة إنسانية كبيرة تهدد أهلنا في القطاع".

وأضاف "الدعم الدولي لإسرائيل في عدوانها يعني إعطاءها الضوء الأخضر، ورخصة للمزيد من القتل والتدمير".

وتابع "هذه الحرب السادسة على قطاع غزة، فالحكومات المتعاقبة في إسرائيل خاصة في ظل حكومة اليمين المتطرف التي يقودها نتنياهو، تتبنى استراتيجية التدمير الممنهج لإمكانية حل الدولتين، واتباع سياسة فرق تسد من خلال محاولات فصل غزة عن المشروع الوطني الفلسطيني".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني "بالإضافة إلى العدوان على أهلنا في قطاع غزة، نواجه في الضفة الغربية عدوانا من جيش الاحتلال ومستعمريه، وهناك دعوات لتشجيع المستعمرين على حمل السلاح وتغيير قواعد إطلاق النار، بهدف المزيد من القتل".

--(بترا)

م ف/م د/رق

22/10/2023 18:19:34