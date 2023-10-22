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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الخليل

10/22/2023 2:32:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 22 تشرين الأول (بترا)- استشهد فلسطيني، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مخيم العروب، شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل مخيم العروب، أطلقت النار بكثافة صوب مركبة فلسطينية أثناء خروجها من المخيم.
وأضافت أنه عند خروج الشاب قتادة غنيمات (20 عاما) من السيارة، أصابه جنود الاحتلال بعدة رصاصات، ما أدى إلى استشهاده.
وأوضحت الجمعية، أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد، وأطلقت النار صوب مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر وطاقمها، عند محاولتهم الوصول إليه.
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
22/10/2023 18:13:03

MENAFN22102023000117011021ID1107283666

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