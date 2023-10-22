استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الخليل

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 22 تشرين الأول (بترا)- استشهد فلسطيني، مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب مخيم العروب، شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل مخيم العروب، أطلقت النار بكثافة صوب مركبة فلسطينية أثناء خروجها من المخيم.
وأضافت أنه عند خروج الشاب قتادة غنيمات (20 عاما) من السيارة، أصابه جنود الاحتلال بعدة رصاصات، ما أدى إلى استشهاده.
وأوضحت الجمعية، أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد، وأطلقت النار صوب مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر وطاقمها، عند محاولتهم الوصول إليه.
--(بترا)
م ف/ن ح/رق
22/10/2023 18:13:03
MENAFN22102023000117011021ID1107283666
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