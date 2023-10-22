الهنداوي يؤدي القسم القانوني أمام رئيس الوزراء

MENAFN - Jordan News Agency)

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عمان 22 تشرين الأول (بترا )- أدَّى القسم القانوني، أمام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، عضو مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، المهندس فراس تركي الهنداوي، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعيينه.

ويأتي أداء القسم استناداً لأحكام المادة التاسعة من قانون الطيران المدني رقم (41) لسنة 2007 وتعديلاته.

وحضر أداء القسم وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو.

--(بترا)

ع ق/ف م/رق

22/10/2023 18:05:17