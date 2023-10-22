الصحة بغزة: الاحتلال يستخدم أسلحة غير معتادة

الصحة بغزة: الاحتلال يستخدم أسلحة غير معتادة
التاريخ
10/22/2023 2:32:02 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 22 تشرين الأول (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، في تصريح صحفي، إن الطواقم الطبية رصدت استخدام الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة غير معتادة، تسببت بحروق شديدة في أجساد الشهداء والجرحى.
من جهة أخرى، قالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا بالمغازي وسط قطاع غزة، ما اسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة آخرين بجراح.
كما استشهد مواطن وأصيب آخرون بجراح، جراء قصف طائرات الاحتلال منزل بالنصيرات وسط قطاع غزة.
--(بترا)
أ ش/رق
22/10/2023 18:03:18
MENAFN22102023000117011021ID1107283664
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