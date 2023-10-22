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الصحة بغزة: الاحتلال يستخدم أسلحة غير معتادة

10/22/2023 2:32:02 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 22 تشرين الأول (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، في تصريح صحفي، إن الطواقم الطبية رصدت استخدام الاحتلال الإسرائيلي لأسلحة غير معتادة، تسببت بحروق شديدة في أجساد الشهداء والجرحى.
من جهة أخرى، قالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا بالمغازي وسط قطاع غزة، ما اسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين، وإصابة آخرين بجراح.
كما استشهد مواطن وأصيب آخرون بجراح، جراء قصف طائرات الاحتلال منزل بالنصيرات وسط قطاع غزة.
--(بترا)
أ ش/رق
22/10/2023 18:03:18

MENAFN22102023000117011021ID1107283664

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