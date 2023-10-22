قرارات مجلس الوزراء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاما معدلا لنظام استخدام المركبات الحكومية لسنة 2023.

ويأتي إقرار النظام لغايات توسيع صلاحيات لجنة الإشراف على تنظيم استخدام المركبات الحكومية، وتمكينها من النظر والبت في طلبات شراء المركبات الحكومية ونقل ملكياتها وتبديل لوحاتها وإعارتها وإهدائها والتبرع بها الى جهات أخرى.

كما يهدف النظام إلى شمول الشركات المملوكة بالكامل للحكومة بأحكامه، وإدخال نظام التتبع الإلكتروني لمراقبة المركبات الحكومية.

ووافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لسنة 2023؛ وذلك انسجاما مع ما تم إقراره من تعديل على المادة (67) من الدستور، وما ورد في قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، والذي ترتب عليه نقل مهام تسجيل الأحزاب ومتابعة شؤونها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.

كما يهدف مشروع النظام إلى تمكين الوزارة من أن تكون حلقة الوصل بين الحكومة والأحزاب، بالإضافة إلى معالجة الازدواجية في المهام بين بعض الوحدات والمديريات، لغايات ترشيق الأداء وتحقيق الفاعلية والكفاءة.

ووافق المجلس أيضا على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لسنة 2023؛ وذلك تنفيذا للأحكام الواردة في قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الأمن السيبراني، وتمكين الوزارة من تولي الصلاحيات المنصوص عليها في هذين القانونين، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الأخرى وتطوير بعض الأعمال الخاصة بعمل الوزارة.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشاريع: نظام مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ونظام السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية لسنة 2023، ونظام حساب مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، تمهيدا لإحالتها إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقرارها حسب الأصول، مع إعطائها صفة الاستعجال، وذلك تنفيذا للأحكام الواردة في قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم (19) لسنة 2023.

--(بترا)





ع ق/م د/رق

22/10/2023 18:00:46