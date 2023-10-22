المعهد المروري ينفذ ممرات مشاة في عجلون

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 22 تشرين الأول (بترا)- نفّذ المعهد المروري الأردني في مكتب ارتباط الشمال اليوم الأحد، في مدرسة حطين الأساسية بمحافظة عجلون، ممرات مشاة بالتعاون مع المدرسة والشرطة المجتمعية.
وقال ضابط الارتباط في المعهد بدر الفريحات، إن الهدف من رسم الممرات أمام المدرسة، هو التوعية بأهمية استخدام الممرات من قبل المشاة، وإلزام السائقين بإعطاء أولوية المرور للمشاة، وذلك نظرا لارتفاع أعداد الحوادث للحفاظ على أرواح و سلامة الطلاب.
وأشادت مديرة المدرسة ربيعة المومني، بجهود المعهد والشرطة المجتمعية في المحافظة، لعمل الممرات أمام المدرسة لمساعدة الطلبة للدخول والخروج من وإلى المدرسة بأمان، مشيرة إلى أن المدرسة تنفذ ضمن خطتها البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية التي تتعلق بالسلامة العامة للطلبة والتوعية والتثقيف بحوادث السير وأثرها على المجتمع بالتعاون والتنسيق والتشاركية مع مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص .
وقدم النقيب محمد القضاة من الشرطة المجتمعية في محافظة عجلون، شرحا مفصلا عن السلامة المرورية وكيفية عبور الطلبة للمدرسة بأمان وتنظيم المرور للسيارات داخل المدرسة وأمامها وتطبيق عملي على خطوات العبور الآمن.
--(بترا )
ع ف/ف م
22/10/2023 17:48:03
MENAFN22102023000117011021ID1107283662
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