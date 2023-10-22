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المعهد المروري ينفذ ممرات مشاة في عجلون

10/22/2023 2:32:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عجلون 22 تشرين الأول (بترا)- نفّذ المعهد المروري الأردني في مكتب ارتباط الشمال اليوم الأحد، في مدرسة حطين الأساسية بمحافظة عجلون، ممرات مشاة بالتعاون مع المدرسة والشرطة المجتمعية.
وقال ضابط الارتباط في المعهد بدر الفريحات، إن الهدف من رسم الممرات أمام المدرسة، هو التوعية بأهمية استخدام الممرات من قبل المشاة، وإلزام السائقين بإعطاء أولوية المرور للمشاة، وذلك نظرا لارتفاع أعداد الحوادث للحفاظ على أرواح و سلامة الطلاب.
وأشادت مديرة المدرسة ربيعة المومني، بجهود المعهد والشرطة المجتمعية في المحافظة، لعمل الممرات أمام المدرسة لمساعدة الطلبة للدخول والخروج من وإلى المدرسة بأمان، مشيرة إلى أن المدرسة تنفذ ضمن خطتها البرامج والأنشطة التوعوية والتثقيفية التي تتعلق بالسلامة العامة للطلبة والتوعية والتثقيف بحوادث السير وأثرها على المجتمع بالتعاون والتنسيق والتشاركية مع مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص .
وقدم النقيب محمد القضاة من الشرطة المجتمعية في محافظة عجلون، شرحا مفصلا عن السلامة المرورية وكيفية عبور الطلبة للمدرسة بأمان وتنظيم المرور للسيارات داخل المدرسة وأمامها وتطبيق عملي على خطوات العبور الآمن.
--(بترا )
ع ف/ف م

22/10/2023 17:48:03

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