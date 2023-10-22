النواب: انتخاب التعليم النيابية وتوافق على تشكيل 19 لجنة دائمة (موسع)

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- توافق مجلس النواب، خلال جلسة مُغلقة، عقدها صباح اليوم الأحد، برئاسة أحمد الصفدي، على انتخاب 19 لجنة نيابية دائمة، بينما انتخب لجنة التربية والتعليم النيابية.

وخلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس عبدالرحيم المعايعة، فاز بعضوية لجنة التربية والتعليم النيابية كل من النواب: بلال المومني، خالد الشلول، طالب الصرايرة، محمد عكور، خلدون شويات، توفيق المراعية، خالد أبو حسان، عمر العياصرة، فراس القضاة، سالم الضمور، آمال الشقران.

وتوافق أعضاء مجلس النواب على أعضاء اللجان النيابية التالية:

القانونية: دينا البشير، غازي الذنيبات، صالح الوخيان، محمد الهلالات، فايز بصبوص، رمزي العجارمة، سليمان القلاب، محمد جرادات، حابس الشبيب، عارف السعايدة، هيثم الزيادين.

الشؤون الخارجية: دينا البشير، مجحم الصقور، خلدون حينا، عيد النعيمات، فراس العجارمة، مجدي اليعقوب، عبيد الياسين، خالد البستنجي، محمد المحارمة، سلامة البلوي، أسماء الرواحنة.

الإدارية: يزن الشديفات، امغير الهملان، عيد النعيمات، محمد جرادات، عبدالرحمن العوايشة، جميل الحشوش، خالد الشلول، عدنان مشوقة، علي الطراونة، محمد المرايات، محمد الشطناوي، شادي فريج.

العمل والتنمية الاجتماعية والسكان: رمزي العجارمة، يزن الشديفات، تمام الرياطي، حسين الحراسيس، نواف الخوالدة، امغير الهملان، حسن الرياطي، عبد المحسيري، بلال المومني، عبدالرحمن العوايشة، محمد الشطناوي.

السياحة والآثار: عائشة الحسنات، مجدي اليعقوب، سالم العمري، نواش القواقزة، أيمن المدانات، هايل عياش، محمود الفرجات، ميرزا بولاد، محمد السعودي، عبدالحليم الحمود، ضرار الداوود.

لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة: سليمان أبو يحيى، أسامة القوابعة، أيوب خميس، وائل مرزوق، فليحة الخضير، هيثم الزيادين، زيد العتوم، غازي الذنيبات، محمد السعودي، أحمد العشا، إسلام الطباشات.

التوجيه الوطني والإعلام: صفاء المومني، عمر الزيود، رائد الظهراوي، عبد المحسيري، محمد الغويري، سالم العمري، إسماعيل المشاقبة، أحمد الخلايلة، ينال فريحات.

المالية: ضرار الحراسيس، نمر السليحات، سالم الضمور، عمر النبر، سليمان أبو يحيى، نضال الحياري، خالد البستنجي، ناجح العدوان، بسام الفايز، علي الطراونة.

الريف والبادية: عبير الجبور، هادية السرحان، زينب البدول، عبدالسلام الخضير، توفيق المراعية، راشد الشوحة، صالح أبو تايه، حابس الشبيب، نواف الخوالدة، طالب الصرايرة، ذياب المساعيد.

الحريات العامة وحقوق الإنسان: عبدالله أبو زيد، فادي العدوان، بسام الفايز، عبدالله عواد، زهير السعيديين، محمد العبابنة، سلامة البلوي، روعة الغرابلي، أسماء الرواحنة، أحمد القطاونة، ماجد الرواشدة.

فلسطين: أحمد السراحنة، محمد أبو صعيليك، فايز بصبوص، محمد الهلالات، سليمان القلاب، محمد الظهراوي، فراس العجارمة، مجحم الصقور، ينال فريحات، اندريه حواري، ميرزا بولاد.

الصحة والغذاء: محمد الخلايلة، أحمد السراحنة، تيسير كريشان، محمد العبابنة، فراس القضاة، أحمد عشا، محمد الغويري، شادي فريج.

الزراعة والمياه: محمد العلاقمة، جميل الحشوش، عودة النوايشة، خلدون شويات، موسى هنطش، ناجح العدوان، عبدالسلام الخضير، فادي العدوان، علي الغزاوي، عطا إبداح، صفاء المومني.

الطاقة والثروة المعدنية: عبدالله عواد، علي الخلايلة، طلال النسور، صالخ الوخيان، ضرار الحراسيس، محمد الخلايلة، غازي البداوي، نضال الحياري، رهق الزواهرة، عارف السعايدة، موسى هنطش.

الخدمات العامة والنقل: غازي البداوي، عبيد الياسين، زهير السعيديين، راشد الشوحة، محمود الفرجات، ماجد الرواشدة، رائد الظهراوي، عمر الزيود، حسين الحراسيس، نواش القواقزة.

الاقتصاد والاستثمار النيابية: عمر النبر، خالد أبو حسان، فواز الزعبي، آمال الشقران، محمد عكور، هايل عياش، عدنان مشوقة، إسماعيل مشاقبة، عبدالله أبو زيد، عمر العياصرة، فريد حداد.

الشباب والرياضة والثقاقة: محمد المحارمة، أسامة القوابعة، خلدون حينا، نمر السليحات، طلال النسور، أيمن المدانات، فواز الزعبي، جعفر ربابعة.

البيئة والمناخ: ريما العموش، زيد العتوم، فليحة الخضير، تيسير كريشان، مروة الصعوب، علي الغزاوي، محمد العلاقمة، ذياب المساعيد، جعفر ربابعة.

المرأة وشؤون الأسرة: عبير الجبور، زينب البدول، هادية السرحان، إسلام الطباشات، مروة الصعوب، اندريه حواري، ريما العموش، رهق الزواهرة، وائل رزوق، روعة الغرابلي، شادي فريج.

--(بترا)

م خ/ف ق

22/10/2023 17:43:19