محاضرة في عجلون عن مخاطر مادة الرصاص على الصحة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 22 تشرين الأول (بترا)- نظمت جمعية البيئة الأردنية اليوم الأحد، في قاعة المدرسة المعمدانية بمحافظة عجلون، محاضرة توعوية عن مخاطر الرصاص، ضمن الاحتفال بالأسبوع الدولي للوقاية من التسمم بالرصاص، والذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومعهد العناية بصحة الأسرة.
وأكد رئيس مجلس المحافظة في عجلون عمر المومني، أهمية نشر وتعزيز الوعي البيئي بالآثار الصحية الفادحة لمادة الرصاص على صحة الإنسان وخاصة الأطفال، مشيدا بجهود جمعية البيئة الأردنية التي تنفذ البرامج والأنشطة البيئية المتنوعة بمشاركة المجتمعات المدنية والمحلية.
وقالت نائب رئيس مجلس الإدارة في الجمعية ربيعه المومني، إن الجمعية تواصل برامجها التوعوية ضمن الأسبوع الدولي للوقاية من التسمم بالرصاص بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للتعريف بمخاطر الرصاص وكيفية الوقاية منه، نظرا لأهمية الموضوع عالميا.
وأشارت المومني إلى الدور الذي تقوم به الجمعية للوصول إلى كافة القطاعات واشراكهم معها في أنشطتها وبرامجها.
وثمنت مديرة المدرسة المعمدانية هنيه عويس، دور جمعية البيئة في تعريف الطلاب والطالبات عن أهمية التخلص من مادة الرصاص، وبيان مدى خطورته على الإنسان وتحديدا الأطفال في طور النماء.
وأشارت رئيسة النادي البيئي في المدرسة المعلمة فريال حداد، إلى أن المدرسة شريك استراتيجي مع جمعية البيئة لتنفيذ البرامج البيئية التثقيفية والتوعوية للطلاب والتركيز على المواضيع التي تتعلق بصحتهم.
وقدم رئيسا اللجنة العلمية والصحية ولجنة تمكين المرأة في الجمعية الدكتور أمير فريحات وآلاء أبو هليل، عرضا تقديميا عن مخاطر الرصاص وكيفية الوقاية منه، حيث يعتبر الرصاص من المعادن السامة، ويتلف الدماغ والكلى والكبد والدم وغيرها.
--(بترا)
ع ف/ف م/ف ق
22/10/2023 17:27:38
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