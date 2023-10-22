محاضرة في عجلون عن مخاطر مادة الرصاص على الصحة

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 22 تشرين الأول (بترا)- نظمت جمعية البيئة الأردنية اليوم الأحد، في قاعة المدرسة المعمدانية بمحافظة عجلون، محاضرة توعوية عن مخاطر الرصاص، ضمن الاحتفال بالأسبوع الدولي للوقاية من التسمم بالرصاص، والذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومعهد العناية بصحة الأسرة.

وأكد رئيس مجلس المحافظة في عجلون عمر المومني، أهمية نشر وتعزيز الوعي البيئي بالآثار الصحية الفادحة لمادة الرصاص على صحة الإنسان وخاصة الأطفال، مشيدا بجهود جمعية البيئة الأردنية التي تنفذ البرامج والأنشطة البيئية المتنوعة بمشاركة المجتمعات المدنية والمحلية.

وقالت نائب رئيس مجلس الإدارة في الجمعية ربيعه المومني، إن الجمعية تواصل برامجها التوعوية ضمن الأسبوع الدولي للوقاية من التسمم بالرصاص بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للتعريف بمخاطر الرصاص وكيفية الوقاية منه، نظرا لأهمية الموضوع عالميا.

وأشارت المومني إلى الدور الذي تقوم به الجمعية للوصول إلى كافة القطاعات واشراكهم معها في أنشطتها وبرامجها.

وثمنت مديرة المدرسة المعمدانية هنيه عويس، دور جمعية البيئة في تعريف الطلاب والطالبات عن أهمية التخلص من مادة الرصاص، وبيان مدى خطورته على الإنسان وتحديدا الأطفال في طور النماء.

وأشارت رئيسة النادي البيئي في المدرسة المعلمة فريال حداد، إلى أن المدرسة شريك استراتيجي مع جمعية البيئة لتنفيذ البرامج البيئية التثقيفية والتوعوية للطلاب والتركيز على المواضيع التي تتعلق بصحتهم.

وقدم رئيسا اللجنة العلمية والصحية ولجنة تمكين المرأة في الجمعية الدكتور أمير فريحات وآلاء أبو هليل، عرضا تقديميا عن مخاطر الرصاص وكيفية الوقاية منه، حيث يعتبر الرصاص من المعادن السامة، ويتلف الدماغ والكلى والكبد والدم وغيرها.

--(بترا)

ع ف/ف م/ف ق

22/10/2023 17:27:38

