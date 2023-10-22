شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي لمناطق في غزة

شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي لمناطق في غزة
التاريخ
10/22/2023 2:31:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 22 تشرين الأول (بترا)- استشهد مواطن فلسطيني، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بجوار مدرسة إيواء في البريج وسط قطاع غزة.
وأعلنت وزارة الداخلية بغزة، استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدداً من المنازل بحي الشيخ رضوان وحي الصبرة بمدينة غزة.
--(بترا)
أ ش/م د/ف ق
22/10/2023 17:17:11
MENAFN22102023000117011021ID1107283658
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