شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي لمناطق في غزة

غزة 22 تشرين الأول (بترا)- استشهد مواطن فلسطيني، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بجوار مدرسة إيواء في البريج وسط قطاع غزة. وأعلنت وزارة الداخلية بغزة، استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، عدداً من المنازل بحي الشيخ رضوان وحي الصبرة بمدينة غزة. --(بترا) أ ش/م د/ف ق 22/10/2023 17:17:11

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.