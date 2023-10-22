اختتام أعمال مؤتمر ومعرض المشتريات الحكومية للابتكار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الأول (بترا)- اختتم المركز الوطني للبحث والتطوير التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، أعمال مؤتمر ومعرض المشتريات الحكومية للابتكار.
وجاء المؤتمر الذي عُقد في جامعة فيلادلفيا، ضمن نشاطات مشروع "نقل التكنولوجيا وتتجير نتائج البحث العلمي من خلال المشتريات الحكومية للابتكار في منطقة المتوسط PPI4MED " بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبتنفيذ من 5 شركاء برئاسة المجلس الوطني الإسباني للبحوث (CSIC) والمجلس الوطني للبحوث الإيطالي (CNR)، والوكالة الوطنية التونسية لتعزيز البحث العلمي (ANPR) والمركز الوطني للبحث والتطوير(NCRD) وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي المصري (ASRT).
وقدم رئيس المركز الدكتور عبد الله الموسى خلال كلمته، إيجازا عن استراتيجية المركز التي ترتكز على محوري الأمن الغذائي والأمن الصحي، حيث قام المركز من خلالها بإبرام نحو 12 مذكرة تفاهم مع الجامعات والمراكز البحثية، ووضع الخطط التنفيذية للتعاون والتشبيك مع المؤسسات البحثية كالجامعات ومراكز البحث العلمي لدعم المشروعات البحثية التطبيقية ودعم الشركات الناشئة وبناء قدرات الباحثين وتمكين المجتمعات المحلية ضمن مجالات عمل المركز، وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
وسلط الموسى الضوء على أهم مخرجات مشروع PPI4MED ومنها، أعمال هذا المؤتمر، والذي من خلاله يساهم في التعرف على بعض النماذج، والمنتجات المبتكرة لدى الشركات الناشئة المشاركة في المعرض، والتي سيعمل المشروع من خلاله على تعزيز تسويق مخرجات البحث العلمي، وتبني أفضل الممارسات في تطبيق نموذج المشتريات الحكومية للابتكار (PPI) ، وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص والمراكز البحثية في القطاعات المختلفة.
وعبر منسق المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لبرنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط الدكتور عصمت كرادشة، في كلمته عن فخره بأعمال المركز وتنفيذه لنشاطات مشروع PPI4MED، ودعمه المستمر لإنجاح هذا المشروع النموذجي الوطني.
وأشاد رئيس جامعة فيلادلفيا الدكتور عبد الله الجراح بمشاركة المركز بتنظيم أعمال مؤتمر ومعرض المشتريات الحكومية للابتكار، والمساهمة بتنفيذ نشاطات مختبر الأفكار لمشروع PPI4MED وإنجاح التعاون المشترك بين الباحثين، والقطاع العام والخاص والشركات الناشئة.
وعلى هامش المؤتمر، تم توقيع مذكرتي تفاهم بين المركز وجامعة فيلادلفيا لدعم المشروعات البحثية التطبيقية ضمن محوري الأمن الغذائي والأمن الصحي ومشاركة الجامعة في مختبر الأفكار وتنفيذ نشاطات مشروع PPI4MED.
--(بترا)
م ه/م د/رق
22/10/2023 17:14:38
MENAFN22102023000117011021ID1107283657
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