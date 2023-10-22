اختتام أعمال مؤتمر ومعرض المشتريات الحكومية للابتكار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- اختتم المركز الوطني للبحث والتطوير التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، أعمال مؤتمر ومعرض المشتريات الحكومية للابتكار.

وجاء المؤتمر الذي عُقد في جامعة فيلادلفيا، ضمن نشاطات مشروع "نقل التكنولوجيا وتتجير نتائج البحث العلمي من خلال المشتريات الحكومية للابتكار في منطقة المتوسط PPI4MED " بدعم من الاتحاد الأوروبي، وبتنفيذ من 5 شركاء برئاسة المجلس الوطني الإسباني للبحوث (CSIC) والمجلس الوطني للبحوث الإيطالي (CNR)، والوكالة الوطنية التونسية لتعزيز البحث العلمي (ANPR) والمركز الوطني للبحث والتطوير(NCRD) وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي المصري (ASRT).

وقدم رئيس المركز الدكتور عبد الله الموسى خلال كلمته، إيجازا عن استراتيجية المركز التي ترتكز على محوري الأمن الغذائي والأمن الصحي، حيث قام المركز من خلالها بإبرام نحو 12 مذكرة تفاهم مع الجامعات والمراكز البحثية، ووضع الخطط التنفيذية للتعاون والتشبيك مع المؤسسات البحثية كالجامعات ومراكز البحث العلمي لدعم المشروعات البحثية التطبيقية ودعم الشركات الناشئة وبناء قدرات الباحثين وتمكين المجتمعات المحلية ضمن مجالات عمل المركز، وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

وسلط الموسى الضوء على أهم مخرجات مشروع PPI4MED ومنها، أعمال هذا المؤتمر، والذي من خلاله يساهم في التعرف على بعض النماذج، والمنتجات المبتكرة لدى الشركات الناشئة المشاركة في المعرض، والتي سيعمل المشروع من خلاله على تعزيز تسويق مخرجات البحث العلمي، وتبني أفضل الممارسات في تطبيق نموذج المشتريات الحكومية للابتكار (PPI) ، وتعزيز الشراكات بين القطاع العام والخاص والمراكز البحثية في القطاعات المختلفة.

وعبر منسق المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لبرنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط الدكتور عصمت كرادشة، في كلمته عن فخره بأعمال المركز وتنفيذه لنشاطات مشروع PPI4MED، ودعمه المستمر لإنجاح هذا المشروع النموذجي الوطني.

وأشاد رئيس جامعة فيلادلفيا الدكتور عبد الله الجراح بمشاركة المركز بتنظيم أعمال مؤتمر ومعرض المشتريات الحكومية للابتكار، والمساهمة بتنفيذ نشاطات مختبر الأفكار لمشروع PPI4MED وإنجاح التعاون المشترك بين الباحثين، والقطاع العام والخاص والشركات الناشئة.

وعلى هامش المؤتمر، تم توقيع مذكرتي تفاهم بين المركز وجامعة فيلادلفيا لدعم المشروعات البحثية التطبيقية ضمن محوري الأمن الغذائي والأمن الصحي ومشاركة الجامعة في مختبر الأفكار وتنفيذ نشاطات مشروع PPI4MED.

--(بترا)

م ه/م د/رق

22/10/2023 17:14:38

