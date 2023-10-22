الزراعة : اجتماع تحضيري لمجلس الأمن الغذائي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الأول (بترا)- ترأس وزير الزراعة رئيس مجلس الأمن الغذائي المهندس خالد الحنفيات في وزارة الزراعة اليوم الأحد، الاجتماع التحضيري لمجلس الأمن الغذائي ، بحضور وزراء الصحـة الدكتور فراس الهواري، والبيئة الدكتور معاوية الردايدة، والتنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات والمنظمات المعنية بالأمن الغذائي.
وأشار الحنيفات خلال الاجتماع، إلى المراحل التي مرت بها عملية تأسيس المجلس والمهام الملقاة على عاتقه، وبما يخدم الأمن الغذائي في الأردن، ووفق المسار الذي يترجم التوجيهات الملكية السامية في وضع أسس وخطط واضحة للأمن الغذائي.
وأكد الحضور، أهمية عمل المجلس، ووجود نظام لإدارة معلومات الأمن الغذائي، إضافة إلى دقة البيانات والأرقام الخاصة بالأردن، وضرورة الاعتماد على البيانات الوطنية وعدم اللجوء إلى مصادر أخرى دون التأكد من الجهة الوطنية المسؤولة عن هذه البيانات بعدم توفرها وطنيًا.
كما أشاروا إلى أهمية التنسيق مع منظمات الأمم المتحدة لاحتساب المؤشرات ذات العلاقة بالأمن الغذائي والأداء البيئي.
وخلال الاجتماع، قدم مندوب برنامج الأغذية العالمي، إيجازا حول الدعم المقترح من البرنامج لمجلس الأمن الغذائي، وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بهذا الخصوص ، كما قدم إيجازا حول التقدم في عملية تطوير وإنشاء نظام إدارة معلومات الأمن الغذائي، وأنشطة مبادرة "لا لهدر الغذاء"، حيث أبدى البرنامج استعداده تقديم الدعم الفني والإداري للمجلس وتنفيذ عدد من الدراسات ذات الأولوية المتعلقة بالأمن الغذائي.
من جانبه، قدم ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إيجازا حول التقدم في إنشاء مرصد إقليمي للأمن الغذائي لتقديم تقارير منتظمة حول الأمن الغذائي في المنطقة وتقارير تحليلية واستباقية حول حالة الأمن الغذائي في المنطقة، ومراقبة المؤشرات الحيوية للأمن الغذائي، وإصدار تقارير وتوصيات الإنذار المبكر لدول المنطقة لمواجهة حالات الطوارئ المحتملة.
وفي نهاية الاجتماع، أكد الحنيفات أن مجلس الأمن الغذائي سيعمل مع أصحاب المصلحة المعنيين، لتعزيز آلية اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، من خلال توفير البيانات المتعلِّقة بالأمن الغذائي ، وإصدار التَّقارير الخاصَّة به في المملكة وفق المؤشِّرات المعتمدة في الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأمن الغذائي.
--(بترا)
رح/ ف م/ف ق
22/10/2023 17:12:24
MENAFN22102023000117011021ID1107283656
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