الزراعة : اجتماع تحضيري لمجلس الأمن الغذائي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- ترأس وزير الزراعة رئيس مجلس الأمن الغذائي المهندس خالد الحنفيات في وزارة الزراعة اليوم الأحد، الاجتماع التحضيري لمجلس الأمن الغذائي ، بحضور وزراء الصحـة الدكتور فراس الهواري، والبيئة الدكتور معاوية الردايدة، والتنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات والمنظمات المعنية بالأمن الغذائي.

وأشار الحنيفات خلال الاجتماع، إلى المراحل التي مرت بها عملية تأسيس المجلس والمهام الملقاة على عاتقه، وبما يخدم الأمن الغذائي في الأردن، ووفق المسار الذي يترجم التوجيهات الملكية السامية في وضع أسس وخطط واضحة للأمن الغذائي.

وأكد الحضور، أهمية عمل المجلس، ووجود نظام لإدارة معلومات الأمن الغذائي، إضافة إلى دقة البيانات والأرقام الخاصة بالأردن، وضرورة الاعتماد على البيانات الوطنية وعدم اللجوء إلى مصادر أخرى دون التأكد من الجهة الوطنية المسؤولة عن هذه البيانات بعدم توفرها وطنيًا.

كما أشاروا إلى أهمية التنسيق مع منظمات الأمم المتحدة لاحتساب المؤشرات ذات العلاقة بالأمن الغذائي والأداء البيئي.

وخلال الاجتماع، قدم مندوب برنامج الأغذية العالمي، إيجازا حول الدعم المقترح من البرنامج لمجلس الأمن الغذائي، وإمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بهذا الخصوص ، كما قدم إيجازا حول التقدم في عملية تطوير وإنشاء نظام إدارة معلومات الأمن الغذائي، وأنشطة مبادرة "لا لهدر الغذاء"، حيث أبدى البرنامج استعداده تقديم الدعم الفني والإداري للمجلس وتنفيذ عدد من الدراسات ذات الأولوية المتعلقة بالأمن الغذائي.

من جانبه، قدم ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إيجازا حول التقدم في إنشاء مرصد إقليمي للأمن الغذائي لتقديم تقارير منتظمة حول الأمن الغذائي في المنطقة وتقارير تحليلية واستباقية حول حالة الأمن الغذائي في المنطقة، ومراقبة المؤشرات الحيوية للأمن الغذائي، وإصدار تقارير وتوصيات الإنذار المبكر لدول المنطقة لمواجهة حالات الطوارئ المحتملة.

وفي نهاية الاجتماع، أكد الحنيفات أن مجلس الأمن الغذائي سيعمل مع أصحاب المصلحة المعنيين، لتعزيز آلية اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، من خلال توفير البيانات المتعلِّقة بالأمن الغذائي ، وإصدار التَّقارير الخاصَّة به في المملكة وفق المؤشِّرات المعتمدة في الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأمن الغذائي.

--(بترا)

رح/ ف م/ف ق

22/10/2023 17:12:24