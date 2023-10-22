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3404 أطنان خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

10/22/2023 2:31:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3404 أطنان، منها 2210 خضار، و926 فواكه، و268 ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و50، والبطاطا بين 30 و60، والبندورة بين 10و30، والجزر بين 50 و70، والخيار بين 15و30، والزهرة بين 20 و35، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 50 و70قرشا.
--(بترا)
رح/م ف/ف ق
22/10/2023 17:04:53

MENAFN22102023000117011021ID1107283654

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