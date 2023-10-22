3404 أطنان خضار وفواكه ترد للسوق المركزي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الأول (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 3404 أطنان، منها 2210 خضار، و926 فواكه، و268 ورقيات.
وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و50، والبطاطا بين 30 و60، والبندورة بين 10و30، والجزر بين 50 و70، والخيار بين 15و30، والزهرة بين 20 و35، والليمون بين 30 و50، والموز البلدي بين 50 و70قرشا.
--(بترا)
رح/م ف/ف ق
22/10/2023 17:04:53
MENAFN22102023000117011021ID1107283654
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