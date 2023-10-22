دورات تدريبية لمهندسي التغذية حول أنظمة سلامة الغذاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- نظمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، سلسلة دورات تدريبية حول أنظمة سلامة الغذاء، لمهندسي التغذية في مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية الملكية.

وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات خلال افتتاحه الدورات إن المؤسسة تسعى نحو تحديث تعليماتها وإجراءاتها المرتبطة بسلامة وجودة الغذاء، وبما يسهم في تعزيز سمعة الرقابة الصحية على الغذاء، والمضي قدما في نهج العمل بتوعية الشركاء لضمان سلامة وجودة الغذاء، وفعالية ومأمونية الدواء وكفاءة الأجهزة الطبية والمستلزمات، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني والتشاركية وزيادة وعي المواطن بالتداول السليم للغذاء والدواء.

من جهته، أشار مدير الشؤون الإدارية والقوى البشرية في الخدمات الطبية الملكية العميد الركن هاني المصري، إلى أن هذه الدورات المتخصصة في أنظمة السلامة الغذائية HACCP و ISO و GMP لمرتبات الدائرة، تعزز المعرفة حول أهمية السلامة الغذائية وتطبيقها في مجال العمل.

وقال مدير مديرية الغذاء في المؤسسة المهندس أمجد رشايدة، إن الورشة تتضمن سلسلة دورات تدريبية يقدمها الفنيون المتخصصون من كوادر المؤسسة حول نظام تحليل المخاطر، ونقاط الضبط الحرجة، وممارسات التصنيع الجيدة، والأمراض المنقولة بالغذاء، والممارسات الصحية الجيدة إلى جانب التعقيم والتنظيف والتعبئة والتغليف ونظام الآيزو والأغذية الخاصة وبطاقة البيان.

--(بترا)

ع د/م ف

22/10/2023 16:37:44