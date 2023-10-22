دورات تدريبية لمهندسي التغذية حول أنظمة سلامة الغذاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الأول (بترا)- نظمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، سلسلة دورات تدريبية حول أنظمة سلامة الغذاء، لمهندسي التغذية في مستشفيات ومراكز الخدمات الطبية الملكية.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات خلال افتتاحه الدورات إن المؤسسة تسعى نحو تحديث تعليماتها وإجراءاتها المرتبطة بسلامة وجودة الغذاء، وبما يسهم في تعزيز سمعة الرقابة الصحية على الغذاء، والمضي قدما في نهج العمل بتوعية الشركاء لضمان سلامة وجودة الغذاء، وفعالية ومأمونية الدواء وكفاءة الأجهزة الطبية والمستلزمات، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني والتشاركية وزيادة وعي المواطن بالتداول السليم للغذاء والدواء.
من جهته، أشار مدير الشؤون الإدارية والقوى البشرية في الخدمات الطبية الملكية العميد الركن هاني المصري، إلى أن هذه الدورات المتخصصة في أنظمة السلامة الغذائية HACCP و ISO و GMP لمرتبات الدائرة، تعزز المعرفة حول أهمية السلامة الغذائية وتطبيقها في مجال العمل.
وقال مدير مديرية الغذاء في المؤسسة المهندس أمجد رشايدة، إن الورشة تتضمن سلسلة دورات تدريبية يقدمها الفنيون المتخصصون من كوادر المؤسسة حول نظام تحليل المخاطر، ونقاط الضبط الحرجة، وممارسات التصنيع الجيدة، والأمراض المنقولة بالغذاء، والممارسات الصحية الجيدة إلى جانب التعقيم والتنظيف والتعبئة والتغليف ونظام الآيزو والأغذية الخاصة وبطاقة البيان.
--(بترا)
ع د/م ف
22/10/2023 16:37:44
MENAFN22102023000117011021ID1107283653
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