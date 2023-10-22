برنامج إقليمي للتدريب في مجالي جودة الاتصالات والطيف الراديوي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- نظمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات في عمان، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي الإقليمي المتخصص حول "تدريب المدربين في مجال إدارة جودة خدمات الاتصالات وإدارة الطيف الراديوي"، برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، إن الاتفاق المبرم بين الهيئة والاتحاد الدولي للاتصالات يهدف إلى استقطاب المتخصصين من خارج المملكة لتلقي المعارف والتجارب المتعلقة بمجالي جودة خدمات الاتصالات وإدارة الطيف الراديوي والاستفادة من القدرات الفنية لعاملي الهيئة، وتبادل الخبرات المحلية مع نظرائهم من الجهات والمؤسسات الخارجية المتخصصة في الورشات التدريبية.

وأضاف أن الهيئة تؤمن بأهمية اقامة إطار عمل مؤسسي مع شركائها كافة، كما تؤمن بأهمية استدامة هذه الشراكة التي أكدت عليها رسالة الهيئة.

من جهته، أعرب مدير المكتب العربي الإقليمي في الاتحاد الدولي للاتصالات عادل درويش عن شكره للجهود التي تبذلها الهيئة لتوطيد أواصر التعاون مع المكتب العربي وأعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات، مبينا أن نقص المهارات الرقمية هو أحد العوامل التي تحول دون نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية هو أحد العوامل المميزة للنمو والتطور التحويلي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويتضمن البرنامج التدريبي الذي يستمر خمسة أيام بمشاركة إقليمية واسعة من السعودية، اليمن، مصر، المغرب، السودان، ليبيا والأردن، الدمج بين جلسات التدريب المتخصص عن بعد والتدريب الوجاهي بهدف تزويد المشاركين بخبرات وتجارب قيمة في مجال تنظيم الاتصالات، مع التركيز بشكل خاص على جودة خدمات الاتصالات وإدارة الطيف الراديوي.

وسيتم منح المتدربين رخص دولية معتمدة من الاتحاد الدولي للاتصالات، تمكنهم من تدريب موظفين دوليين في مجالي جودة خدمات الاتصالات وإدارة الطيف الراديوي.

--(بترا)

غ ح/ ف م/ف ق

22/10/2023 16:31:27