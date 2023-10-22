برنامج إقليمي للتدريب في مجالي جودة الاتصالات والطيف الراديوي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الأول (بترا)- نظمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات في عمان، اليوم الأحد، فعاليات البرنامج التدريبي الإقليمي المتخصص حول "تدريب المدربين في مجال إدارة جودة خدمات الاتصالات وإدارة الطيف الراديوي"، برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة.
وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، إن الاتفاق المبرم بين الهيئة والاتحاد الدولي للاتصالات يهدف إلى استقطاب المتخصصين من خارج المملكة لتلقي المعارف والتجارب المتعلقة بمجالي جودة خدمات الاتصالات وإدارة الطيف الراديوي والاستفادة من القدرات الفنية لعاملي الهيئة، وتبادل الخبرات المحلية مع نظرائهم من الجهات والمؤسسات الخارجية المتخصصة في الورشات التدريبية.
وأضاف أن الهيئة تؤمن بأهمية اقامة إطار عمل مؤسسي مع شركائها كافة، كما تؤمن بأهمية استدامة هذه الشراكة التي أكدت عليها رسالة الهيئة.
من جهته، أعرب مدير المكتب العربي الإقليمي في الاتحاد الدولي للاتصالات عادل درويش عن شكره للجهود التي تبذلها الهيئة لتوطيد أواصر التعاون مع المكتب العربي وأعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات، مبينا أن نقص المهارات الرقمية هو أحد العوامل التي تحول دون نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة العربية، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية هو أحد العوامل المميزة للنمو والتطور التحويلي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويتضمن البرنامج التدريبي الذي يستمر خمسة أيام بمشاركة إقليمية واسعة من السعودية، اليمن، مصر، المغرب، السودان، ليبيا والأردن، الدمج بين جلسات التدريب المتخصص عن بعد والتدريب الوجاهي بهدف تزويد المشاركين بخبرات وتجارب قيمة في مجال تنظيم الاتصالات، مع التركيز بشكل خاص على جودة خدمات الاتصالات وإدارة الطيف الراديوي.
وسيتم منح المتدربين رخص دولية معتمدة من الاتحاد الدولي للاتصالات، تمكنهم من تدريب موظفين دوليين في مجالي جودة خدمات الاتصالات وإدارة الطيف الراديوي.
--(بترا)
غ ح/ ف م/ف ق
22/10/2023 16:31:27
MENAFN22102023000117011021ID1107283652
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