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رابط إلكتروني لطالبي توظيف على الفئة الثالثة في مؤسسات حكومية

10/22/2023 2:31:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- نشر ديوان الخدمة المدنية، بالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ووزارتي الثقافة والداخلية، رابطاً إلكترونيًا لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة المعلنة عن هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية.
وأوضح الديوان في بيان، اليوم الأحد، أن بإمكان المتقدمين على هذه الوظائف الدخول على الرابط الإلكتروني: ‏ ابتداء من اليوم ولغاية 24 تشرين الأول الحالي، للاطلاع على نقاطهم التنافسية التي تم احتسابها وفقاً للوثائق المرفقة بطلب التوظيف وتدقيقها، وإرسال الملاحظات أو الاعتراضات، إن وجدت إلكترونياً من خلال شاشة البيانات.
وبين أنه لا يمكن إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف، أو استلام الاعتراضات ورقياً، ولن يتم النظر في أية ملاحظة بعد انتهاء الفترة الزمنية المشار إليها أعلاه.
--(بترا)
ه ع/م د/ف ق
22/10/2023 16:25:43

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