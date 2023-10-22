المنتخب الوطني النسوي يعلن قائمته للمعسكر الداخلي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني النسوي، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، قائمة 29 لاعبة، استعداداً للدخول في معسكر تدريبي محلي ابتداء من يوم غد الاثنين وحتى 30 الشهر الحالي، ضمن التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.

وضمت القائمة: شيرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود غازي، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، ايناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى غازي، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، وميساء جبارة.

في المقابل، تعذر التحاق اللاعبتين سارة أبو صباح وسلوى خليل في التجمع الحالي لظروف خاصة بموافقة الجهاز الفني.

كما تأكد غياب اللاعبة جود الشنطي، حيث أظهرت الفحوصات الطبية التي خضعت لها، حاجتها لتواصل برنامج التأهيل بإشراف الجهاز الطبي لمدة 8 أيام قبل العودة للملاعب، بعد الإصابة التي لحقت بها أخيرًا.

وأكد المدرب أبوهنطش، أهمية المعسكر التدريبي الحالي، لرفع مستوى الجاهزية والانسجام بين اللاعبات، تأهبا للاستحقاقات المقبلة.

وقال "كنا نعول على مباراتي هونغ كونغ، ولكن بعد اعتذارهم بشكل متأخر نجحنا في تدارك الأمر بترتيب عدد من المباريات الودية مع فرق محلية، سعيا لتحقيق أهداف المعسكر".

--(بترا)

خ خ/م د/رق

22/10/2023 16:09:39