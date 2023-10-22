المنتخب الوطني النسوي يعلن قائمته للمعسكر الداخلي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الأول (بترا)- أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني النسوي، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، قائمة 29 لاعبة، استعداداً للدخول في معسكر تدريبي محلي ابتداء من يوم غد الاثنين وحتى 30 الشهر الحالي، ضمن التحضيرات للاستحقاقات المقبلة.
وضمت القائمة: شيرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، سرين احريبي، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود غازي، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، ايناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى غازي، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، وميساء جبارة.
في المقابل، تعذر التحاق اللاعبتين سارة أبو صباح وسلوى خليل في التجمع الحالي لظروف خاصة بموافقة الجهاز الفني.
كما تأكد غياب اللاعبة جود الشنطي، حيث أظهرت الفحوصات الطبية التي خضعت لها، حاجتها لتواصل برنامج التأهيل بإشراف الجهاز الطبي لمدة 8 أيام قبل العودة للملاعب، بعد الإصابة التي لحقت بها أخيرًا.
وأكد المدرب أبوهنطش، أهمية المعسكر التدريبي الحالي، لرفع مستوى الجاهزية والانسجام بين اللاعبات، تأهبا للاستحقاقات المقبلة.
وقال "كنا نعول على مباراتي هونغ كونغ، ولكن بعد اعتذارهم بشكل متأخر نجحنا في تدارك الأمر بترتيب عدد من المباريات الودية مع فرق محلية، سعيا لتحقيق أهداف المعسكر".
--(بترا)
خ خ/م د/رق
22/10/2023 16:09:39
MENAFN22102023000117011021ID1107283650
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