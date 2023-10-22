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الملك والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي يبحثان سبل استدامة إيصال المساعدات إلى غزة

10/22/2023 2:31:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، لبحث ضرورة استدامة إيصال الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وبشكل عاجل.
وأكد جلالته أهمية دور المنظمات الدولية مثل برنامج الأغذية العالمي في دعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لضمان إيصال الغذاء والمياه والدواء والوقود إلى غزة، والدعوة إلى حماية البنية التحتية الطبية والإغاثية في القطاع.
وأشاد جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بجهود برنامج الأغذية العالمي في العمل على إيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة، مشيرا إلى مساعي الأردن المتواصلة في توفير الدعم الإغاثي والطبي والإنساني للقطاع.
كما تناول اللقاء الشراكة بين الأردن وبرنامج الأغذية العالمي وسبل تعزيزها، خاصة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي لدى اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.
من جانبها، أعربت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي عن تقديرها للشراكة العميقة مع الأردن والتي تمتد على مدار عدة عقود، مشيدة بدور المملكة المهم في العمل نحو الاستقرار في المنطقة وتسهيل وصول المساعدات الحيوية إلى غزة.
كما أكدت أهمية حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية في غزة، وضمان استمرار واستدامة وصول الغذاء والدواء والدعم الإغاثي إلى القطاع.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.
--(بترا)
م د/رق
22/10/2023 16:08:00

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