الخرابشة: فلس الريف يزود 335 موقعا ومنزلا بالكهرباء خلال شهري آب وأيلول

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الأول (بترا)- أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف، خلال اجتماع عقدته برئاسة رئيس اللجنة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية عن شهري آب وأيلول وعددها حوالي 335 منزلا وموقعا، بتكلفة إجمالية قدرها مليون و31 ألف دينار.
وقال الخرابشة في تصريح صحفي، إن اللجنة أقرت مجموعة من المشاريع والمواقع التي سيتم إيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف، وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.
من جانبه، عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندس هشام المومني، تفاصيل القرارات، مبينا أنها تشمل تجمعات سكانية تتكون من 5 منازل خارج حدود التنظيم بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 518 ألف دينار.
كما تشمل تجمعات سكانية تتكون من 3 منازل خارج حدود التنظيم بحد أدنى، وبلغت تكلفة المشروع 171 ألف دينار، كما شملت المنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم التي تستفيد من شبكات قائمة بتكلفة إجمالية بلغت 84 ألف دينار.
ووفق المومني، شملت القائمة التي أقرتها اللجنة العليا شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء، وبتكلفة إجمالية تبلغ 7.4 ألف دينار، وقد جاء هذا البند لدعم الأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.
وأضاف أن قائمة دعم فلس الريف شملت شريحة المشاريع المتضمنة، مزارع دواجن وأبقار وأغنام وأسماك، ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المنفذة على حساب فلس الريف 26 ألف دينار.
كما تشمل الفئات الموافق عليها، إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بتكلفة بلغت 38 ألف دينار، وذلك للتسهيل على المواطنين دفن موتاهم خلال فترة الليل.
وأوضح المومني أن فلس الريف ساهم في دعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم للأسس المعتمدة لفلس الريف شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع، ودعم المجتمع المحلي، حيث بلغت مساهمة فلس الريف لهذه المشاريع 60 ألف دينار.
وتابع، كما ساهم فلس الريف في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف خلال الأعوام الـ10 الأخيرة، لغايات معالجة الضعف في التيار وتقليل الفقد الكهربائي بكلفة مالية مقدارها 40 ألف دينار.
وبين المومني، أن الفئات المستهدفة في دعم فلس الريف والتي تشمل المزارع المتضمنة آبارا ارتوازية والواقعة خارج التنظيم، بلغت تكلفتها الإجمالية 36 ألف دينار، وذلك لدعم المزارعين والنهوض بالزراعة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وفيما يخص استغلال مصادر الطاقة البديلة، فقد وافقت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف على تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة لـ(7) منازل تعود للأسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية بتكلفة مقدارها 7 آلاف دينار، بهدف تخفيف فاتورة الطاقة الشهرية لهذه الفئة.
كما شملت القائمة الموافقة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية غير المرتبطة مع الشبكة الكهربائية للمنازل البعيدة عن الشبكة الكهربائية بواقع منزلين بتكلفة مالية مقدارها 8 آلاف دينار.
--(بترا)
م ف/ف م/رق
22/10/2023 15:41:49
MENAFN22102023000117011021ID1107283647
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