الخرابشة: فلس الريف يزود 335 موقعا ومنزلا بالكهرباء خلال شهري آب وأيلول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف، خلال اجتماع عقدته برئاسة رئيس اللجنة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية عن شهري آب وأيلول وعددها حوالي 335 منزلا وموقعا، بتكلفة إجمالية قدرها مليون و31 ألف دينار.

وقال الخرابشة في تصريح صحفي، إن اللجنة أقرت مجموعة من المشاريع والمواقع التي سيتم إيصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف، وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.

من جانبه، عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، المهندس هشام المومني، تفاصيل القرارات، مبينا أنها تشمل تجمعات سكانية تتكون من 5 منازل خارج حدود التنظيم بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 518 ألف دينار.

كما تشمل تجمعات سكانية تتكون من 3 منازل خارج حدود التنظيم بحد أدنى، وبلغت تكلفة المشروع 171 ألف دينار، كما شملت المنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم التي تستفيد من شبكات قائمة بتكلفة إجمالية بلغت 84 ألف دينار.

ووفق المومني، شملت القائمة التي أقرتها اللجنة العليا شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء، وبتكلفة إجمالية تبلغ 7.4 ألف دينار، وقد جاء هذا البند لدعم الأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.

وأضاف أن قائمة دعم فلس الريف شملت شريحة المشاريع المتضمنة، مزارع دواجن وأبقار وأغنام وأسماك، ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المنفذة على حساب فلس الريف 26 ألف دينار.

كما تشمل الفئات الموافق عليها، إنارة الطرق المؤدية إلى المقابر بتكلفة بلغت 38 ألف دينار، وذلك للتسهيل على المواطنين دفن موتاهم خلال فترة الليل.

وأوضح المومني أن فلس الريف ساهم في دعم المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم للأسس المعتمدة لفلس الريف شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين من سكان منطقة المشروع، ودعم المجتمع المحلي، حيث بلغت مساهمة فلس الريف لهذه المشاريع 60 ألف دينار.

وتابع، كما ساهم فلس الريف في رفع قدرات محطات التحويل التي تم إنشاؤها على حساب فلس الريف خلال الأعوام الـ10 الأخيرة، لغايات معالجة الضعف في التيار وتقليل الفقد الكهربائي بكلفة مالية مقدارها 40 ألف دينار.

وبين المومني، أن الفئات المستهدفة في دعم فلس الريف والتي تشمل المزارع المتضمنة آبارا ارتوازية والواقعة خارج التنظيم، بلغت تكلفتها الإجمالية 36 ألف دينار، وذلك لدعم المزارعين والنهوض بالزراعة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.

وفيما يخص استغلال مصادر الطاقة البديلة، فقد وافقت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف على تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة لـ(7) منازل تعود للأسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية بتكلفة مقدارها 7 آلاف دينار، بهدف تخفيف فاتورة الطاقة الشهرية لهذه الفئة.

كما شملت القائمة الموافقة على تركيب أنظمة الطاقة الشمسية غير المرتبطة مع الشبكة الكهربائية للمنازل البعيدة عن الشبكة الكهربائية بواقع منزلين بتكلفة مالية مقدارها 8 آلاف دينار.

--(بترا)

م ف/ف م/رق

22/10/2023 15:41:49