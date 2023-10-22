الملك يؤكد لدى استقباله مسؤولا عسكريا بريطانيا ضرورة وقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق جوي مارتن سامبسون.

وتناول اللقاء الأوضاع الخطيرة في غزة، إذ أكد جلالة الملك ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وكسر الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى هناك.

وحذر جلالته من استمرار الحرب على قطاع غزة، والذي قد يدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية.

وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

--(بترا)

م ف/رق

22/10/2023 15:42:37