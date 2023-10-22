الملك يؤكد لدى استقباله مسؤولا عسكريا بريطانيا ضرورة وقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الأول (بترا)- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الأحد، كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق جوي مارتن سامبسون.
وتناول اللقاء الأوضاع الخطيرة في غزة، إذ أكد جلالة الملك ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة، وحماية المدنيين، وكسر الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى هناك.
وحذر جلالته من استمرار الحرب على قطاع غزة، والذي قد يدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة.
وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية.
وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.
--(بترا)
م ف/رق
22/10/2023 15:42:37
MENAFN22102023000117011021ID1107283646
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