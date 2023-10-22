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دخول الدفعة الثانية من قوافل المساعدات لقطاع غزة

10/22/2023 2:31:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 22 تشرين الأول (بترا)- دخلت اليوم الأحد، الدفعة الإغاثية الثانية من قافلة المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري.
وبحسب مصادر فلسطينية، تضم الدفعة الثانية 17 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية الطبية والمياه والمواد الغذائية من الجانب المصري إلى الفلسطيني.
ويرتفع عدد الشاحنات التي وصلت إلى غزة خلال 48 ساعة إلى 37 شاحنة، بعد أن وصل أمس 20 شاحنة للأراضي الفلسطينية عبر الهلال الأحمر المصري، والتي سلمها لنظيره الفلسطيني بالتعاون مع الأونروا، لتوزع على المستشفيات والمواطنين الأكثر حاجة.
--(بترا)
رصد/رس/م ف/ ف ق
22/10/2023 15:29:06

MENAFN22102023000117011021ID1107283645

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