دخول الدفعة الثانية من قوافل المساعدات لقطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 22 تشرين الأول (بترا)- دخلت اليوم الأحد، الدفعة الإغاثية الثانية من قافلة المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري.
وبحسب مصادر فلسطينية، تضم الدفعة الثانية 17 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية الطبية والمياه والمواد الغذائية من الجانب المصري إلى الفلسطيني.
ويرتفع عدد الشاحنات التي وصلت إلى غزة خلال 48 ساعة إلى 37 شاحنة، بعد أن وصل أمس 20 شاحنة للأراضي الفلسطينية عبر الهلال الأحمر المصري، والتي سلمها لنظيره الفلسطيني بالتعاون مع الأونروا، لتوزع على المستشفيات والمواطنين الأكثر حاجة.
--(بترا)
رصد/رس/م ف/ ف ق
22/10/2023 15:29:06
MENAFN22102023000117011021ID1107283645
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