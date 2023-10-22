أمانة عمان تحصد المركز الثاني بجائزة الإدارة البيئية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الأول (بترا)- حصدت أمانة عمان الكبرى المركز الثاني بجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، عن مشاركتها في (المدينة الخضراء الصديقة للبيئة )، وهي أحد حقول الجائزة الأربعة.
وشاركت أمانة عمان بالجائزة التي أقيمت بنسختها الثالثة عن ملف مشروع حماية المناخ والموارد من خلال الاقتصاد الدائري ( فرز النفايات من المصدر )، الذي أطلقته دائرة الدراسات البيئية في الامانة عام 2020 ، علماً أن ملف مشاركة الامانة تضمن شرحا تفصيليا عن فكرة ونتائج مشروع "فرز النفايات من المصدر".
ووزعت الجوائز خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي الذي انعقد في مدينة جدة السعودية في 19 تشرين الأول الحالي، علماً أن الجوائز تشرف عليها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو - بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية .
وتعد الجائزة التي تمنح كل سنتين، من أرفع الجوائز التي تختص في الشؤون البيئية بالوطن العربي ، وتمنحها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية .
وتعتبر الجائزة مصدر تحفيز للاهتمام بالعمل البيئي المشترك في العالم الإسلامي ، وفرصة للاطلاع على التجارب العالمية في المجالات البيئية وحمايتها بالمنظور الإسلامي مع الحفاظ على مقومات البيئة.
--(بترا)
ع ع/ ف م/ف ق
22/10/2023 15:25:45
MENAFN22102023000117011021ID1107283644
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