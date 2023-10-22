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أمانة عمان تحصد المركز الثاني بجائزة الإدارة البيئية

10/22/2023 2:31:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- حصدت أمانة عمان الكبرى المركز الثاني بجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي، عن مشاركتها في (المدينة الخضراء الصديقة للبيئة )، وهي أحد حقول الجائزة الأربعة.
وشاركت أمانة عمان بالجائزة التي أقيمت بنسختها الثالثة عن ملف مشروع حماية المناخ والموارد من خلال الاقتصاد الدائري ( فرز النفايات من المصدر )، الذي أطلقته دائرة الدراسات البيئية في الامانة عام 2020 ، علماً أن ملف مشاركة الامانة تضمن شرحا تفصيليا عن فكرة ونتائج مشروع "فرز النفايات من المصدر".
ووزعت الجوائز خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي الذي انعقد في مدينة جدة السعودية في 19 تشرين الأول الحالي، علماً أن الجوائز تشرف عليها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة - إيسيسكو - بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية .
وتعد الجائزة التي تمنح كل سنتين، من أرفع الجوائز التي تختص في الشؤون البيئية بالوطن العربي ، وتمنحها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية .
وتعتبر الجائزة مصدر تحفيز للاهتمام بالعمل البيئي المشترك في العالم الإسلامي ، وفرصة للاطلاع على التجارب العالمية في المجالات البيئية وحمايتها بالمنظور الإسلامي مع الحفاظ على مقومات البيئة.
--(بترا)
ع ع/ ف م/ف ق
22/10/2023 15:25:45

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