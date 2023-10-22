سوق دارا الأسبوعي يواصل فعالياته في البترا

MENAFN - Jordan News Agency)

البترا 22 تشرين الأول (بترا)- واصلت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) والجمعيات الخيرية المحلية، اليوم الأحد، فعاليات سوق "دارا" الأسبوعي الذي تقيمه في منطقة الدارا بالشارع السياحي في البترا.

والتقت مفوض التنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الهلالات، بممثلي الجمعيات المشاركة للإطلاع على الأعمال والتحديات التي تواجههم ولضمان سير العمل حسب المطلوب.

وأكدت الهلالات ضرورة تذليل العقبات كافة؛ من اجل إنجاح البرنامج الذي سيقام بشكل سنوي إلى جانب حزمة من البرامج السياحية بالتعاون مع المجتمعات المحلية كشريك رئيسي في تنمية وتطوير القطاع السياحي.

وأضافت الهلالات أن البرنامج يسهم بدمج المجتمعات المحلية في العملية السياحية، ويعظم الفائدة والمردود السياحي، ليشمل شرائح أوسع من المجتمعات المحلية من خلال دمجها ضمن البرامج السياحية وفق خطط السلطة.

وكانت السلطة قد أطلقت قبل عامين بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" الخطة الشمولية السياحية لإقليم البترا التي تستمر بهدف تطوير القطاع السياحي وتنمية وتطوير المجتمعات المحلية الستة الواقعة ضمن حدود اللواء وبذل المزيد من الجهود لحماية الموقع الأثري وتوعية العاملين في القطاع السياحي، وتستمر الخطة حتى نهاية عام 2025.

--(بترا)

دط/م د/ف ق

22/10/2023 15:17:10