سوق دارا الأسبوعي يواصل فعالياته في البترا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
البترا 22 تشرين الأول (بترا)- واصلت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) والجمعيات الخيرية المحلية، اليوم الأحد، فعاليات سوق "دارا" الأسبوعي الذي تقيمه في منطقة الدارا بالشارع السياحي في البترا.
والتقت مفوض التنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الهلالات، بممثلي الجمعيات المشاركة للإطلاع على الأعمال والتحديات التي تواجههم ولضمان سير العمل حسب المطلوب.
وأكدت الهلالات ضرورة تذليل العقبات كافة؛ من اجل إنجاح البرنامج الذي سيقام بشكل سنوي إلى جانب حزمة من البرامج السياحية بالتعاون مع المجتمعات المحلية كشريك رئيسي في تنمية وتطوير القطاع السياحي.
وأضافت الهلالات أن البرنامج يسهم بدمج المجتمعات المحلية في العملية السياحية، ويعظم الفائدة والمردود السياحي، ليشمل شرائح أوسع من المجتمعات المحلية من خلال دمجها ضمن البرامج السياحية وفق خطط السلطة.
وكانت السلطة قد أطلقت قبل عامين بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" الخطة الشمولية السياحية لإقليم البترا التي تستمر بهدف تطوير القطاع السياحي وتنمية وتطوير المجتمعات المحلية الستة الواقعة ضمن حدود اللواء وبذل المزيد من الجهود لحماية الموقع الأثري وتوعية العاملين في القطاع السياحي، وتستمر الخطة حتى نهاية عام 2025.
--(بترا)
دط/م د/ف ق
22/10/2023 15:17:10
MENAFN22102023000117011021ID1107283643
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