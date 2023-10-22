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رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد يؤدون اليمين القانونية أمام الملك

10/22/2023 2:31:10 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- أدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد أن صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيينهم.
فقد أدى اليمين الدكتور مهند حجازي رئيسا للمجلس، وسامي السلايطة، وسعد الشهاب، وحازم المجالي، وناصر القاضي، أعضاء في المجلس.
وحضر مراسم أداء اليمين، التي جرت في قصر الحسينية، رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.
--(بترا)
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22/10/2023 15:12:15

MENAFN22102023000117011021ID1107283642

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