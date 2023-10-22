الدكتور البخيت رئيسا لمجمع اللغة العربية الاردني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول(بترا)-فاز الدكتور محمد عدنان البخيت بمنصب رئيس مجمع اللغة العربية الأردني بالإجماع لمدة أربع سنوات، استناداً إلى المادة العاشرة من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم (19) لسنة 2015م، وذلك في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس المجمع صباح اليوم الأحد.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن المجمع اليوم قال إن البخيت الذي كان يشغل منصب نائب رئيس المجمع حتى تاريخه من موالد ماحص في محافظة البلقاء، حاصل على درجة الدكتوراة في التاريخ الإسلامي، مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية، في جامعة لندن.

وشغل البخيت مناصب عديدة، من بينها رئيس جامعة مؤتة، ورئيس مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية، ورئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس تحرير مجلة دراسات الجامعة الأردنية، وعميد البحث العلمي في الجامعة الأردنية.

والبخيت الذي أسس جامعة آل البيت ومركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية ومؤتمر بلاد الشام حاصل على أوسمة وجوائز عديدة منها: وسام الاستقلال من الدرجة الأولى تقديراً لجهوده في صياغة الميثاق الوطني، عام 1990 ووسام القدس للثقافة والآداب والفنون، من دولة فلسطين عام 1991 وجائزة الدولة التقديرية في حقل العلوم الاجتماعية تقديراً لجهوده الفكرية ومساهمته الفاعلة في بناء الحياة الثقافية في الأردن، عام 1992، ووسام الحُسين للتميز والعطاء من الدرجة الأولى لجهوده المميزة في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتوثيق الهاشمي عام 2008 وجائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية عام 2011، ووسام مئوية الدولة الأولى الأردنية عام 2021

وللبخيت مجموعة كثيرة من البحوث والكتب والمنشورات والمخطوطات، منها: "مملكة الكرك في العهد المملوكي"، ودراسات في تاريخ بلاد الشام، وسلسلة الوثائق الهاشمية... وغيرها.

وجاء انتخاب البخيت خلفاً للوزير السابق الدكتور خالد الكركي بعد انتهاء فترة رئاسته للمجمع.

--(بترا)

م ت/ف ق

22/10/2023 14:49:51