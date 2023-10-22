الدكتور البخيت رئيسا لمجمع اللغة العربية الاردني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الأول(بترا)-فاز الدكتور محمد عدنان البخيت بمنصب رئيس مجمع اللغة العربية الأردني بالإجماع لمدة أربع سنوات، استناداً إلى المادة العاشرة من قانون مجمع اللغة العربية الأردني رقم (19) لسنة 2015م، وذلك في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس المجمع صباح اليوم الأحد.
ووفقا لبيان صحفي صادر عن المجمع اليوم قال إن البخيت الذي كان يشغل منصب نائب رئيس المجمع حتى تاريخه من موالد ماحص في محافظة البلقاء، حاصل على درجة الدكتوراة في التاريخ الإسلامي، مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية، في جامعة لندن.
وشغل البخيت مناصب عديدة، من بينها رئيس جامعة مؤتة، ورئيس مجلس أمناء جامعة البلقاء التطبيقية، ورئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس تحرير مجلة دراسات الجامعة الأردنية، وعميد البحث العلمي في الجامعة الأردنية.
والبخيت الذي أسس جامعة آل البيت ومركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية ومؤتمر بلاد الشام حاصل على أوسمة وجوائز عديدة منها: وسام الاستقلال من الدرجة الأولى تقديراً لجهوده في صياغة الميثاق الوطني، عام 1990 ووسام القدس للثقافة والآداب والفنون، من دولة فلسطين عام 1991 وجائزة الدولة التقديرية في حقل العلوم الاجتماعية تقديراً لجهوده الفكرية ومساهمته الفاعلة في بناء الحياة الثقافية في الأردن، عام 1992، ووسام الحُسين للتميز والعطاء من الدرجة الأولى لجهوده المميزة في ميادين التعليم العالي والبحث العلمي والتوثيق الهاشمي عام 2008 وجائزة الملك فيصل العالمية في الدراسات الإسلامية عام 2011، ووسام مئوية الدولة الأولى الأردنية عام 2021
وللبخيت مجموعة كثيرة من البحوث والكتب والمنشورات والمخطوطات، منها: "مملكة الكرك في العهد المملوكي"، ودراسات في تاريخ بلاد الشام، وسلسلة الوثائق الهاشمية... وغيرها.
وجاء انتخاب البخيت خلفاً للوزير السابق الدكتور خالد الكركي بعد انتهاء فترة رئاسته للمجمع.
--(بترا)
م ت/ف ق
22/10/2023 14:49:51
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