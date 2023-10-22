كاثي باسيفيك تلغي رحلاتها الى تل أبيب حتى نهاية العام

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الأول (بترا) - أعلنت شركة "كاثي باسيفيك" للطيران اليوم الأحد، إلغاء جميع رحلاتها بين هونغ كونغ وتل أبيب حتى نهاية العام الحالي، على خلفية الحرب على غزة.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية دعت الشركة عملاءها إلى مواصلة التحقق من معلومات الرحلات والإعلانات للحصول على تحديثات بشأن الرحلات إلى تل أبيب بعد تاريخ 31 كانون الأول المقبل.
ويأتي القرار بعد قرارات مماثلة اتخذتها شركات طيران أخرى على خلفية الحرب على قطاع غزة.
ومن بين شركات الطيران الأخرى التي علّقت رحلاتها إلى تل أبيب "فيرجين أتلانتيك" و"بريتيش إيروايز" والخطوط الجوية الفرنسية وشركة "دلتا" الأميركية و"لوفتهانزا" و"راين إير" وطيران الإمارات.
--(بترا)
رصد/ي ف/اح
22/10/2023 14:46:52
MENAFN22102023000117011021ID1107283639
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.