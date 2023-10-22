كاثي باسيفيك تلغي رحلاتها الى تل أبيب حتى نهاية العام

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا) - أعلنت شركة "كاثي باسيفيك" للطيران اليوم الأحد، إلغاء جميع رحلاتها بين هونغ كونغ وتل أبيب حتى نهاية العام الحالي، على خلفية الحرب على غزة.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية دعت الشركة عملاءها إلى مواصلة التحقق من معلومات الرحلات والإعلانات للحصول على تحديثات بشأن الرحلات إلى تل أبيب بعد تاريخ 31 كانون الأول المقبل.

ويأتي القرار بعد قرارات مماثلة اتخذتها شركات طيران أخرى على خلفية الحرب على قطاع غزة.

ومن بين شركات الطيران الأخرى التي علّقت رحلاتها إلى تل أبيب "فيرجين أتلانتيك" و"بريتيش إيروايز" والخطوط الجوية الفرنسية وشركة "دلتا" الأميركية و"لوفتهانزا" و"راين إير" وطيران الإمارات.

--(بترا)

رصد/ي ف/اح

22/10/2023 14:46:52