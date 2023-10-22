4 شهداء بينهم مصور صحفي بقصف الاحتلال لغزة
التاريخ
10/22/2023 2:31:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 22 تشرين الأول (بترا)- استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب العشرات، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً بالقرب من مفترق الشقاقي غرب رفح جنوب قطاع غزة.
وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد أيضا المصور الصحفي رشدي السراج، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزله في مدينة غزة.
--(بترا)
أ ش/رق
22/10/2023 14:43:43
MENAFN22102023000117011021ID1107283638
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