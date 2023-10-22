4 شهداء بينهم مصور صحفي بقصف الاحتلال لغزة

غزة 22 تشرين الأول (بترا)- استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب العشرات، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً بالقرب من مفترق الشقاقي غرب رفح جنوب قطاع غزة. وبحسب مصادر فلسطينية، استشهد أيضا المصور الصحفي رشدي السراج، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزله في مدينة غزة. --(بترا) أ ش/رق 22/10/2023 14:43:43

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