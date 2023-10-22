إلغاء رالي الأردن الصحراوي العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)-قررت اللجنة المنظمة لرالي الأردن الصحراوي العالمي (الباها)، إلغاء السباق الذي كان مقررا إقامته في الفترة 23 إلى 25 الشهر المقبل.

وأعلنت الأردنية لرياضة السيارات اليوم الأحد، قرارها بالإلغاء السباق، علما أنها أعلنت أيضا قبل أيام عن إلغاء تسلق مرتفع البانوراما، الذي كان مقررا إقامته يوم الجمعة المقبل.

--(بترا)

خ خ/ف ق

22/10/2023 14:37:18