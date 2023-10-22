إلغاء رالي الأردن الصحراوي العالمي

إلغاء رالي الأردن الصحراوي العالمي
التاريخ
10/22/2023 2:31:07 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الأول (بترا)-قررت اللجنة المنظمة لرالي الأردن الصحراوي العالمي (الباها)، إلغاء السباق الذي كان مقررا إقامته في الفترة 23 إلى 25 الشهر المقبل.
وأعلنت الأردنية لرياضة السيارات اليوم الأحد، قرارها بالإلغاء السباق، علما أنها أعلنت أيضا قبل أيام عن إلغاء تسلق مرتفع البانوراما، الذي كان مقررا إقامته يوم الجمعة المقبل.
--(بترا)
خ خ/ف ق
22/10/2023 14:37:18
MENAFN22102023000117011021ID1107283637
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