الصحة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب 24 مجزرة خلال يوم واحد راح ضحيتها 266 شهيدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 22 تشرين الأول (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور اشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة خلال الـساعات الـ 24 الماضية راح ضحيتها 266 شهيدا منهم 117 طفلا وغالبيتهم من جنوب القطاع.
وأشار القدرة في مؤتمر صحفي إلى أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بلغت 574 مجزرة راح ضحيتها 3600 شهيد وصلوا للمستشفيات ولا يزال أضعاف ذلك تحت الأنقاض.
واكد ان أجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بلغ 4651 شهيدا منهم 1873 طفلا و 1023 سيدة و 187 مسنا، إضافة الى إصابة 14245 مواطنا بجراح مختلفة.
وأوضح القدرة " تلقينا 1450 بلاغا عن مفقودين لا زالوا تحت الأنقاض منهم 800 طفل.
--(بترا)
أ ش/ف ق
22/10/2023 14:35:26
MENAFN22102023000117011021ID1107283636
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