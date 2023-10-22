الصحة الفلسطينية: الاحتلال يرتكب 24 مجزرة خلال يوم واحد راح ضحيتها 266 شهيدا

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 22 تشرين الأول (بترا)- قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور اشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 24 مجزرة خلال الـساعات الـ 24 الماضية راح ضحيتها 266 شهيدا منهم 117 طفلا وغالبيتهم من جنوب القطاع.

وأشار القدرة في مؤتمر صحفي إلى أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد العائلات بلغت 574 مجزرة راح ضحيتها 3600 شهيد وصلوا للمستشفيات ولا يزال أضعاف ذلك تحت الأنقاض.

واكد ان أجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة بلغ 4651 شهيدا منهم 1873 طفلا و 1023 سيدة و 187 مسنا، إضافة الى إصابة 14245 مواطنا بجراح مختلفة.

وأوضح القدرة " تلقينا 1450 بلاغا عن مفقودين لا زالوا تحت الأنقاض منهم 800 طفل.

--(بترا)

أ ش/ف ق

22/10/2023 14:35:26