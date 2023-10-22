مذكرة تفاهم بين جباكو وبيت التصدير

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الأول (بترا)- وقع المدير العام للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية (جباكو)، علاء الدين أبو الخير، والرئيس التنفيذي لشركة بيت التصدير عمر القريوتي، مذكرة تفاهم، لإرساء دعائم الشراكة والتعاون الدولي والوطني، وتحقيق المخطط الشمولي لتطوير المسار التسويقي الزراعي في المملكة.
واشتملت المذكرة التي تعد بوابة لتوقيع اتفاقية دعم تمويلي لإنشاء وتأسيس مركز التعبئة والتغليف والتدريج للمنتجات الزراعية المنوي إنشاؤه خلال الأشهر المقبلة في منطقة الأغوار من قبل الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، على فتح آفاق التعاون، والتنمية، والتطوير لكافة الموارد البشرية والتسويقية للعاملين في هذا القطاع.
وأشار أبو الخير إلى سعي الشركة لتطوير المسار التسويقي من خلال الشراكات المثمرة من تأهيل وتمويل وصولا الى أطر تسويقية أكثر تخدم توجهات الشركة في الدخول إلى الأسواق الدولية.
--(بترا)
رح/رق
22/10/2023 14:28:53
MENAFN22102023000117011021ID1107283635
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.