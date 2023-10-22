مذكرة تفاهم بين جباكو وبيت التصدير

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- وقع المدير العام للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية (جباكو)، علاء الدين أبو الخير، والرئيس التنفيذي لشركة بيت التصدير عمر القريوتي، مذكرة تفاهم، لإرساء دعائم الشراكة والتعاون الدولي والوطني، وتحقيق المخطط الشمولي لتطوير المسار التسويقي الزراعي في المملكة.

واشتملت المذكرة التي تعد بوابة لتوقيع اتفاقية دعم تمويلي لإنشاء وتأسيس مركز التعبئة والتغليف والتدريج للمنتجات الزراعية المنوي إنشاؤه خلال الأشهر المقبلة في منطقة الأغوار من قبل الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، على فتح آفاق التعاون، والتنمية، والتطوير لكافة الموارد البشرية والتسويقية للعاملين في هذا القطاع.

وأشار أبو الخير إلى سعي الشركة لتطوير المسار التسويقي من خلال الشراكات المثمرة من تأهيل وتمويل وصولا الى أطر تسويقية أكثر تخدم توجهات الشركة في الدخول إلى الأسواق الدولية.

--(بترا)

رح/رق

22/10/2023 14:28:53