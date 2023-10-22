المتقاعدين العسكريين تنظم دورة أعوان مكافحة المخدرات ويوماً طبياً في الزرقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- نظمت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الأحد، بالتعاون مع المركز الوطني للعناية بصحة المرأة ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات، يوماً طبياً ودورة أعوان مكافحة المخدرات، لعدد من المتقاعدات العسكريات، في الزرقاء.

واشتمل اليوم الطبي على الفحوصات الطبية والمخبرية كافة، إضافة إلى فحص هشاشة العظام وعيادة العيون وفحص البصريات ومحاضره طبية حول ترقق العظام.

وبحسب بيان للمؤسسة، يأتي عقد هذه الفعاليات تأكيدا على التشاركية بين مؤسسة المتقاعدين والمركز الوطني للعناية بصحة المرأة ومديرية الأمن العام، وذلك بهدف رفع المستوى التوعوي والطبي والأمني للمتقاعدات العسكريين وعائلاتهم.

وتخلل اليوم الطبي دورة توعوية وتثقيفية لعدد من المتقاعدات العسكريات بالمحافظة حول آفة المخدرات وطرق مكافحتها والحد من انتشارها، ومعرضاً يضم أنواع المخدرات، أقامتها إدارة مكافحة المخدرات للتنبيه من خطر هذه الآفة، وتأكيداً على الدور الهام للأم والأسرة في الحد والتصدي لهذه الآفة.

وأكدت رئيس قسم شؤون المرأة بالمؤسسة، اهتمام المؤسسة بالمتقاعدات العسكريات وإيلائهن الرعاية الكاملة بناء على التوجيهات الملكية السامية المستمرة بالاهتمام بالمتقاعدين العسكريين، إضافة إلى دور الأسرة والأم في حماية أفراد العائلة من خطر المخدرات وبداياتها من خلال التربية السليمة للطفل من جميع النواحي.

وفي نهاية اليوم الطبي، جرى توزيع الشهادات على المشاركات، حيث ثمنّ الجهود الكبيرة المقدمة من القائمين على هذه الفعاليات لخدمه المتقاعدات العسكريات ورفع مستوى الوعي الصحي لكافة شرائح المجتمع.

--(بترا)

م ه/رق

22/10/2023 14:27:38