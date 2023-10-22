الأمن العام: ضبط عامل في إحدى البلديات سرق مركبة تابعة للبلدية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنّ بلاغاً ورد اليوم الأحد من قبل إحدى البلديات في البادية الوسطى، بأن أحد العمال لديها قام بسرقة مركبة تابعة للبلدية، واتجه بها لجهة غير معلومة، إذ جرى التعميم على المركبة والشخص الذي تبيّن أنه مسجّل بحقه عدد من القيود.

وأضاف الناطق الإعلامي، أن ذلك الشخص توجّه بالمركبة باتجاه حدود العمري، محاولا اجتياز الحدود، إذ جرى بالتنسيق مع الجانب السعودي التعامل معه وضبطه وبوشرت التحقيقات معه.

--(بترا)

ل م/رق

22/10/2023 14:24:18