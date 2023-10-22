أبو جامع يحقق الفوز في كرة الطاولة البارالمبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- تمكن لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة، أسامة أبو جامع، اليوم الأحد، من تحقيق أولى انتصاراته بأولى مبارياته، في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.

ونجح "أبو جامع" في تحقيق الفوز على اللاعب السوري جبر هندي بنتيجة 3-0 بواقع 11-3 و11-7 و11-4 ضمن المجموعة الخامسة للفئة الثالثة والتي تضم كذلك كلا من الكوري الجنوبي بايك يونجبوك والباكستاني ألطف رحمان.

وسيلتقي "أبو جامع" مع الكوري الجنوبي بايك يونجبوك والباكستاني ألطف رحمان يوم غد الاثنين في ختام مبارياته بدور المجموعات.

ويُشارك في منافسات الفئة الثالثة للرجال 16 لاعبا تم تقسيمهم على 5 مجموعات حيث يتأهل إلى دور خروج المغلوب متصدر ووصيف كل مجموعة.

وتفتتح لاعبة المنتخب الوطني لكرة الطاولة، فاتن عليمات، يوم غد الاثنين مشاركتها بالدورة حيث ستلتقي مع اللاعبة التايلاندية جايون ويجيترا ضمن مباريات المجموعة الثالثة.

ويفتتح المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، يوم غد الاثنين، في الدورة من خلال ظهور بطل بارالمبيك طوكيو 2020 عمر قرادة في منافسات وزن 49 كغم ومحمد الشنيطي في منافسات وزن 54 كغم.

--(بترا)

س ح/ف ق

22/10/2023 13:57:54