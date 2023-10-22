أبو جامع يحقق الفوز في كرة الطاولة البارالمبية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الأول (بترا)- تمكن لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة، أسامة أبو جامع، اليوم الأحد، من تحقيق أولى انتصاراته بأولى مبارياته، في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية.
ونجح "أبو جامع" في تحقيق الفوز على اللاعب السوري جبر هندي بنتيجة 3-0 بواقع 11-3 و11-7 و11-4 ضمن المجموعة الخامسة للفئة الثالثة والتي تضم كذلك كلا من الكوري الجنوبي بايك يونجبوك والباكستاني ألطف رحمان.
وسيلتقي "أبو جامع" مع الكوري الجنوبي بايك يونجبوك والباكستاني ألطف رحمان يوم غد الاثنين في ختام مبارياته بدور المجموعات.
ويُشارك في منافسات الفئة الثالثة للرجال 16 لاعبا تم تقسيمهم على 5 مجموعات حيث يتأهل إلى دور خروج المغلوب متصدر ووصيف كل مجموعة.
وتفتتح لاعبة المنتخب الوطني لكرة الطاولة، فاتن عليمات، يوم غد الاثنين مشاركتها بالدورة حيث ستلتقي مع اللاعبة التايلاندية جايون ويجيترا ضمن مباريات المجموعة الثالثة.
ويفتتح المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، يوم غد الاثنين، في الدورة من خلال ظهور بطل بارالمبيك طوكيو 2020 عمر قرادة في منافسات وزن 49 كغم ومحمد الشنيطي في منافسات وزن 54 كغم.
--(بترا)
س ح/ف ق
22/10/2023 13:57:54
MENAFN22102023000117011021ID1107283632
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.