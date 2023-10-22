الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 22 تشرين الأول (بترا)- طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل عى الشعب الفلسطيني، والاستمرار بإدخال المساعدات الإنسانية، وإنهاء الاحتلال لأرض فلسطين.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الأحد، "ننظر بخطورة بالغة للقصف الذي تعرض له مخيم جنين فجر اليوم شمالي الضفة الغربية، باعتباره تصعيدا خطيرا باستخدام الطائرات الحربية، ما يخلف الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وترويعهم بمن فيهم الأطفال والنساء، ومحاولة تعميم نموذج قصف قطاع غزة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة.
وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج التدمير الحاصل في قطاع غزة وتهجير سكانه، بما يرافقه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واستمرار عدوانها على الضفة الغربية المحتلة.
كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن عدم تحركه لوقف هذا القتل والدمار ضد غزة وأهلها، واصفة ذلك بـــ"ردود الفعل الضعيفة والانتقائية والمنحازة، ولا ترتقي لمستوى حجم ما يتعرض له قطاع غزة من إبادة جماعية".
يذكر أن حوالي 4500 مواطن استشهدوا، بينهم 1661 طفلا في قطاع غزة، و90 مواطنا بينهم 27 طفلا، منذ بدء عدوان الاحتلال المتواصل في السابع من تشرين الثاني الجاري. --(بترا)
م ف/ ف ج
22/10/2023 13:51:14
MENAFN22102023000117011021ID1107283631
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.