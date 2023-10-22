الخارجية الفلسطينية تطالب بوقف العدوان على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 22 تشرين الأول (بترا)- طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل عى الشعب الفلسطيني، والاستمرار بإدخال المساعدات الإنسانية، وإنهاء الاحتلال لأرض فلسطين.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم الأحد، "ننظر بخطورة بالغة للقصف الذي تعرض له مخيم جنين فجر اليوم شمالي الضفة الغربية، باعتباره تصعيدا خطيرا باستخدام الطائرات الحربية، ما يخلف الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وترويعهم بمن فيهم الأطفال والنساء، ومحاولة تعميم نموذج قصف قطاع غزة على مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج التدمير الحاصل في قطاع غزة وتهجير سكانه، بما يرافقه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واستمرار عدوانها على الضفة الغربية المحتلة.

كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن عدم تحركه لوقف هذا القتل والدمار ضد غزة وأهلها، واصفة ذلك بـــ"ردود الفعل الضعيفة والانتقائية والمنحازة، ولا ترتقي لمستوى حجم ما يتعرض له قطاع غزة من إبادة جماعية".

يذكر أن حوالي 4500 مواطن استشهدوا، بينهم 1661 طفلا في قطاع غزة، و90 مواطنا بينهم 27 طفلا، منذ بدء عدوان الاحتلال المتواصل في السابع من تشرين الثاني الجاري. --(بترا)

م ف/ ف ج

22/10/2023 13:51:14