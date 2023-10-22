الجامعة العربية: استمرار الوضع الخطير اللاإنساني بغزة سيؤدي لمعاناة لا حدود لها

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 22 تشرين الأول (بترا)- أكدت الجامعة العربية أن استمرار الوضع الخطير وغير الإنساني في قطاع غزة سيؤدي الى معاناة لا حدود لها.

وشددت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة في مؤتمر صحفي حول الأوضاع الإنسانية بغزة بالتعاون مع المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر اليوم الأحد، على ضرورة ان يضطلع المجتمع الدولي بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه الحرب والمأساة الإنسانية غير المسبوقة، والسماح بتدفق الإمدادات والاحتياجات الطبية والأدوية المنقذة للحياة.

وأشادت أبو غزالة بالدور الكبير الذي تقوم به مصر لتأمين دخول المساعدات الى القطاع عبر معبر رفح، منوهة باستجابة الدول العربية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للحد من الكارثة التي يعاني منها أكثر 2.3 مليون فلسطيني.

ودعت الى الاستجابة لحملات التبرع التي أطلقتها الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر بالدول الأعضاء، لدعم الشعب الفلسطيني.

وأشارت الى أن هناك تواصلا مستمرا مع الجهات الفلسطينية المعنية للتعرف على احتياجاتها الطارئة والعاجلة لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة والعمل على توفيرها.

--(بترا)

ن ا/ا ح

22/10/2023 13:49:53