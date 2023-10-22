إسرائيل تقرر إخلاء 14 مستوطنة جديدة على الحدود اللبنانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الأول (بترا)- أعلنت هيئة الطوارئ التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إضافة 14 مستوطنة جديدة إلى خطة إجلاء سكان المستوطنات على الحدود اللبنانية.
ووبحسب موقع "واللا" العبري، جرت الموافقة على إضافة المستوطنات إلى خطة الإخلاء.
وبالأمس، نفذت خطة لإخلاء سكان مستوطنة كريات شمونة إلى دور الضيافة، كما جرت المطالبة بإخلاء جميع المستوطنات حتى مسافة خمسة كيلومترات من الحدود اللبنانية.
وسمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر خبر إصابة جندي بجروح خطيرة جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات في منطقة "برعام".
--(بترا)
ي م/ف ج
22/10/2023 13:43:11
MENAFN22102023000117011021ID1107283629
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