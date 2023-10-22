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إسرائيل تقرر إخلاء 14 مستوطنة جديدة على الحدود اللبنانية

10/22/2023 2:31:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- أعلنت هيئة الطوارئ التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن إضافة 14 مستوطنة جديدة إلى خطة إجلاء سكان المستوطنات على الحدود اللبنانية.
ووبحسب موقع "واللا" العبري، جرت الموافقة على إضافة المستوطنات إلى خطة الإخلاء.
وبالأمس، نفذت خطة لإخلاء سكان مستوطنة كريات شمونة إلى دور الضيافة، كما جرت المطالبة بإخلاء جميع المستوطنات حتى مسافة خمسة كيلومترات من الحدود اللبنانية.
وسمح جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر خبر إصابة جندي بجروح خطيرة جراء سقوط صاروخ مضاد للدبابات في منطقة "برعام".
--(بترا)
ي م/ف ج
22/10/2023 13:43:11

MENAFN22102023000117011021ID1107283629

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