جسر جوي كويتي لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الأول (بترا)- أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، اليوم الأحد، عن انطلاق عمليات كويتية عبر جسر جوي لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، من المقرر أن ينطلق الجسر الجوي غدا الاثنين، عبر تسيير طائرات تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية ومواد طبية ودوائية عاجلة إلى مدينة العريش في شبه جزيرة سيناء في مصر، تمهيدا لإيصالها إلى غزة، وستستمر العمليات الإغاثية بشكل متواصل ويومي خلال الأسبوع الجاري.
وأكد الوزير أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ونصرة الشعب الفلسطيني والتخفيف عنهم إزاء ما يتعرضون له من آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
--(بترا)
رصد/رس/أ م/ ف ج
22/10/2023 13:37:00
MENAFN22102023000117011021ID1107283628
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