جسر جوي كويتي لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، اليوم الأحد، عن انطلاق عمليات كويتية عبر جسر جوي لإغاثة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، من المقرر أن ينطلق الجسر الجوي غدا الاثنين، عبر تسيير طائرات تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية ومواد طبية ودوائية عاجلة إلى مدينة العريش في شبه جزيرة سيناء في مصر، تمهيدا لإيصالها إلى غزة، وستستمر العمليات الإغاثية بشكل متواصل ويومي خلال الأسبوع الجاري.

وأكد الوزير أن هذه المبادرة تأتي انطلاقا من موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ونصرة الشعب الفلسطيني والتخفيف عنهم إزاء ما يتعرضون له من آثار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

--(بترا)

رصد/رس/أ م/ ف ج

22/10/2023 13:37:00