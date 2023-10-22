خمسة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين شمال غزة

غزة 22 تشرين الأول (بترا) - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين شمال قطاع غزة. وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت منزلين في منطقة العلمي شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة 15 آخرين بجروح. -- (بترا) ا ش/اص/ب ط 22/10/2023 13:10:43

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