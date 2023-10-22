خمسة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين شمال غزة

خمسة شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين شمال غزة
التاريخ
10/22/2023 2:30:58 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 22 تشرين الأول (بترا) - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين شمال قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت منزلين في منطقة العلمي شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة 15 آخرين بجروح.
-- (بترا)
ا ش/اص/ب ط
22/10/2023 13:10:43
MENAFN22102023000117011021ID1107283627
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