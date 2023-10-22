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مستوطنون يدمرون ممتلكات بمسافر يطا ويقطعون 70 شجرة زيتون شرق سلفيت

10/22/2023 2:30:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 22 تشرين الأول (بترا) - اقتلع مستوطنون متطرفون يهود، اليوم الأحد، 30 شجرة زيتون وعنب، ودمروا خزانات مياه وقطعوا تمديدات للطاقة الشمسية، كما سرقوا معدات أخرى، قرب منطقة شعب البطم بمسافر يطا جنوب مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وقال منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في جنوب الضفة راتب الجبور، في بيان، أن مستوطنين من مستعمرة "أفيجال" اقتحموا التجمع البدوي "أم طريط" قرب شعب البطم، واعتدَوا على ممتلكات المواطنين، كما قاموا بتلويث آبار مياه .
وأشار الجبور، إلى أن المستعمرين هددوا المواطنين من خربة مغاير العبيد، بالترحيل والقتل، بعد تفتيشهم للكهوف والمساكن وترويع الأطفال.
كما دمر المستوطنون عددا من أشجار الزيتون في منطقة فاتح سدرة بمسافر يطا، كما قطعوا اليوم 70 شجرة زيتون معمرة، في قرية ياسوف شرق مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.
وقال رئيس مجلس قروي ياسوف صالح ياسين، في بيان، إن عشرات المستوطنين من مستعمرة "نحميا" المقامة على أراضي قريتي ياسوف واسكاكا، قطعوا وكسروا أشجار زيتون تتراوح أعمارها ما بين 50-70 عاما، وتعود ملكيتها لعدد من المواطنين في ياسوف.
وأضاف، أن المنطقة التي هاجم المستعمرون فيها الأشجار التي تعرف بمنطقة "الحرائق" جنوب ياسوف، تتعرض باستمرار لاعتداءات المستوطنين، حيث تم تجريف ما يقارب 10 دونمات قبل أيام، واليوم جرى تقطيع عشرات الأشجار.
--(بترا)
م . ف/أ م/ب ط
22/10/2023 13:09:18

MENAFN22102023000117011021ID1107283626

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