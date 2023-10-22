ميقاتي: الاتصالات مستمرة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 22 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن الاتصالات الدبلوماسية التي نجريها محليا وعربيا ودوليا، مستمرة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وجنوبه تحديدا.
وأضاف في بيان صحفي صدر عن مكتبه "إن الاجتماعات والاستعدادات لوضع خطة طوارئ، هي خطوة وقائية أساسية من باب الحيطة لأننا في مواجهة عدو نعرف تاريخه الدموي، ولكننا في الوقت ذاته مطمئنون إلى أن أصدقاء لبنان يواصلون معنا لبذل كل الجهود لإعادة الوضع إلى طبيعته وعدم تطوره نحو الأسوأ".
وتابع "كذلك فإن التدابير المتخذة في المطار، ومن قبل "شركة طيران الشرق الأوسط"، هي أيضا من باب الوقاية والحذر، والاعتبارات المتعلقة بإدارة المخاطر، ولم نتلق أي معطيات تفيد بأي أمر جلل قد يحصل في المطار".
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) إن قذائف إسرائيلية فوسفورية سقطت، واندلع حريق في منطقة قرى علما الشعب والجبين وطير حرفا في جنوب لبنان".
وأضاف" أطلقت صواريخ من لبنان على موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان".
--(بترا)
ف ج
22/10/2023 12:56:39
MENAFN22102023000117011021ID1107283625
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