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ميقاتي: الاتصالات مستمرة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان

10/22/2023 2:30:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 22 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن الاتصالات الدبلوماسية التي نجريها محليا وعربيا ودوليا، مستمرة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وجنوبه تحديدا.
وأضاف في بيان صحفي صدر عن مكتبه "إن الاجتماعات والاستعدادات لوضع خطة طوارئ، هي خطوة وقائية أساسية من باب الحيطة لأننا في مواجهة عدو نعرف تاريخه الدموي، ولكننا في الوقت ذاته مطمئنون إلى أن أصدقاء لبنان يواصلون معنا لبذل كل الجهود لإعادة الوضع إلى طبيعته وعدم تطوره نحو الأسوأ".
وتابع "كذلك فإن التدابير المتخذة في المطار، ومن قبل "شركة طيران الشرق الأوسط"، هي أيضا من باب الوقاية والحذر، والاعتبارات المتعلقة بإدارة المخاطر، ولم نتلق أي معطيات تفيد بأي أمر جلل قد يحصل في المطار".
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) إن قذائف إسرائيلية فوسفورية سقطت، واندلع حريق في منطقة قرى علما الشعب والجبين وطير حرفا في جنوب لبنان".
وأضاف" أطلقت صواريخ من لبنان على موقع رويسات العلم الإسرائيلي في تلال كفرشوبا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان".
--(بترا)
ف ج
22/10/2023 12:56:39

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