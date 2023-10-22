الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة يصدر تقريره عن شهري آب وأيلول

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا) - أصدر المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تقريره الدوري لشهري آب وأيلول لعام 2023، الذي يوضح أبرز نشاطاته وإنجازاته.

واحتفل المجلس بعدد من النجاحات التي سطرها الأشخاص ذوو الإعاقة على الصعيدين المحلي والإقليمي، منها حصول 28 طالبا وطالبة على معدلات من 90 - 99، وفوز البطل عمر قرادة، بالميدالية الفضية ضمن منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية، المقامة في دبي.

وتعزيزاً للشراكة بين المجلس ومديرية الدفاع المدني/ إدارة الوقاية والحماية الذاتية، التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، مدير الدفاع المدني العميد الدكتور محمد العمري، لمتابعة تطبيق المتطلبات الفنية الواردة في كودة البناء للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأكيد تدقيق جميع المخططات التصميمية للمباني وعدم إجازتها والمصادقة عليها إلا بعد مطابقتها للكودة المتفق عليها.

وفي إطار التعاون الدولي وترسيخ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى العالمي، التقى سموه، وزير الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ورئيس التحالف الدولي للإعاقة، لمناقشة الاستعدادات لاستضافة القمة العالمية الثالثة للإعاقة، بالتعاون مع الأردن والتحالف الدولي في برلين عام 2025.

وعلى الصعيد المحلي، رعى سموه مؤتمر إطلاق استراتيجية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في جامعة العلوم والتكنولوجيا التي أطلقتها الجامعة بالتعاون مع المجلس في خطوة لضمان بيئة جامعية خالية من العوائق البيئية أمام الطلبة ذوي الإعاقة.

وتماشياً مع ما سبق من مبادئ وإجراءات لتحقيق حياة أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة، افتتح سموه حديقة " آية آغابي" تكريما وتخليداً لها ضمن مبادرة "الأردن المهيأ"، التي تهدف لجعل الأماكن التجارية والمرافق العامة والسياحية صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة والأمهات وكبار السن.

وكفرصة فريدة لدعم وحماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافي للأشخاص الصم ومستخدمي لغة الإشارة، أضاء المجلس مبناه باللون الأزرق في احتفالية مع باقي دول العالم باليوم العالمي للغة الإشارة.

ووقع الأمين العام للمجلس الدكتور مهند العزة، على إعلان حقوق الأطفال الصم الصادر عن الاتحاد العالمي للصم، الذي ينسجم مع تطوير لغة الإشارة الأردنية التي تعتبر أحد أهداف المشروع الممول من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي.

وفي إطار تفعيل دور المؤسسات الإعلامية في تناول الإعاقة بطريقة إبداعية من حيث المضمون والشكل والطريقة، أطلق المجلس المسابقة الإعلامية "تناول موضوعي بشكل موضوعي" للعام 2023، بشروط وضوابط جديدة.

كما صدرت تعليمات شمول الأشخاص ذوي الإعاقة بالتأمين الصحي وكذلك التعليمات المعدلة لتعليمات إصدار البطاقة التعريفية والمتعلقة بقائمة تصنيف الإعاقة لغايات الحصول على البطاقة التعريفية في الجريدة الرسمية.

وفي مشروع البطاقة التعريفية، قامت اللجان الطبية المشكلة لهذه الغاية وضمن المرحلة التجريبية بتشخيص 823 شخصا، موزعين على الأقاليم الثلاثة.

ووفر المجلس الترجمة بلغة الإشارة للمشاركين من الأشخاص الصم في 29 ورشة تدريبية، بالإضافة إلى توفير الترجمة الإشارية لـ23 فيلما توعويا.

ميدانياً قام المجلس بتنفيذ 7 زيارات ميدانية تفتيشية لمؤسسات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة/ مراكز التربية الخاصة، بهدف الاطلاع على سير الخدمات والبرامج المقدمة في المؤسسات، وتحويل مؤسستين للنائب العام لوقوع عنف لفظي على طلبة من ذوي الإعاقة.

كما عقد 11 لقاءً تشاورياً وجلسات لمجموعات تركيز، تتعلق بمحاور الشباب والمشاركة السياسية للشباب والشابات من ذوي الإعاقة، وورشة تدريبية بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية بعنوان "طريق الأحزاب السياسية لاستقطاب الأشخاص ذوي الإعاقة، الإعاقة في التجربة"، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعتزم المجلس تنظيمها لحفز المشاركة السياسية والحزبية لهم، وذلك في إطار الإعداد لتقرير الرصد السنوي لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشرف المجلس على متابعة 13 شكوى لأشخاص من ذوي إعاقة أو أهاليهم، تتعلق بالتعرض للتعنيف اللفظي والجسدي والتميز في المعاملة واستغلال الإعاقة لغرض جمع التبرعات، وعدم توافر أشكال ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التعامل مع 452 شكوى واردة لمديرية الرصد على المنصة الحكومية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

وفي إطار تهيئة المباني والمرافق العامة لهذه الفئة، قام المجلس بالكشف الحسي على 68 مدرسة مقترحة كمراكز اقتراع من الهيئة المستقلة للانتخابات، للتأكد من توفر متطلبات الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة فيها ومواءمتها، كما قدم المجلس الدعم الفني لتهيئة 20 مؤسسة في القطاعين العام والخاص.

وضمن جهودها، عقدت وحدة التدريب التابعة للمجلس عدداً من البرامج التدريبية والتوعوية للكوادر العاملة في عدد من الجهات الشريكة خلال شهري آب وأيلول بمشاركة 898 متدربا ومتدربة، موزعين على 13 برنامجا في الأقاليم الثلاثة.

وضمن مذكرة التفاهم الموقعة مع الجمعية الوطنية للتأهيل المجتمعي تم تنفيذ 326 جلسة علاج طبيعي، استفاد منها 142 حالة، و260 زيارة منزلية لتقديم جلسات تربية خاصة لـ 59 شخصا، كما استفاد 52 طالبا وطالبة من ذوي الإعاقة من الخدمات التعليمية لـ "وقفية الحاجة رفيقة" ضمن مذكرة التفاهم الموقعة معها بالإضافة إلى 21 مستفيدا من خدمات التدريب والتأهيل المهني، و25 مستفيدا من خدمات التدخل المبكر والمنتسوري، وأخيراً 55 مستفيدا من الخدمات المساندة (علاج الطبيعي، علاج وظيفي، نطق ولغة).

--(بترا)

ح ظ/أ م/اح

22/10/2023 12:51:08