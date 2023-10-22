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الصين تدعو لعقد قمة شاملة حول الوضع في الشرق الأوسط

10/22/2023 2:30:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- دعا مبعوث الحكومة الصينية الخاص إلى الشرق الأوسط، تشاي جون، الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر سلام مؤثر وواسع النطاق لحل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، في أسرع وقت ممكن.
وذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، أن تشاي جون، شارك في قمة القاهرة للسلام، التي عُقدت بمبادرة مصرية أمس السبت.
وقال المبعوث الصيني، يجب على الأمم المتحدة أن تسهل عقد مؤتمر سلام دولي أوسع نطاقا بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أثبت مرة أخرى أنه لا يمكن تجاهل القضية الفلسطينية أو نسيانها.
يذكر أن المبعوث الصيني شدد، على أن المخرج من الحلقة المفرغة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو العودة إلى حل "الدولتين لشعبين"، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
--(بترا)
رصد/ر س/أ م/ب ط
22/10/2023 12:48:55

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