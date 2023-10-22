الصين تدعو لعقد قمة شاملة حول الوضع في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 22 تشرين الأول (بترا)- دعا مبعوث الحكومة الصينية الخاص إلى الشرق الأوسط، تشاي جون، الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر سلام مؤثر وواسع النطاق لحل النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، في أسرع وقت ممكن.
وذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، أن تشاي جون، شارك في قمة القاهرة للسلام، التي عُقدت بمبادرة مصرية أمس السبت.
وقال المبعوث الصيني، يجب على الأمم المتحدة أن تسهل عقد مؤتمر سلام دولي أوسع نطاقا بأسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أثبت مرة أخرى أنه لا يمكن تجاهل القضية الفلسطينية أو نسيانها.
يذكر أن المبعوث الصيني شدد، على أن المخرج من الحلقة المفرغة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو العودة إلى حل "الدولتين لشعبين"، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
--(بترا)
رصد/ر س/أ م/ب ط
22/10/2023 12:48:55
MENAFN22102023000117011021ID1107283623
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