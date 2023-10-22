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الحكومة الإسرائيلية تلغي وزارة الإعلام وتحول ميزانيتها لإعادة إعمار مستوطنات غلاف غزة

10/22/2023 2:30:55 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على إلغاء وزارة الإعلام بعد استقالة الوزيرة غاليت ديستل الأسبوع الماضي، وتحويل أموال الوزارة إلى إعادة إعمار مستوطنات غلاف غزة.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلي (واينت)، إن الحكومة وافقت على تحويل موازنة الوزارة والبالغة 23.8 مليون شيكل لإعادة تأهيل المستوطنات حول غزة.
وكانت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أفادت باستقالة وزيرة الإعلام في حكومة نتنياهو غاليت ديستل من منصبها، في اليوم السادس من عملية "طوفان الأقصى".
وكان الكنيست صادق سابقا على "حكومة الطوارئ"، انضم إليها حزب "معسكر الدولة" بقيادة وزير الأمن وقائد أركان الجيش السابق بيني غانتس، ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، والوزير السابق جدعون ساعر.
--(بترا)
رصد/أغ/ ف ج
22/10/2023 12:41:00

MENAFN22102023000117011021ID1107283622

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