الهند ترسل حوالي 38 طنا من المساعدات الإنسانية لغزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 22 تشرين الأول (بترا)- أرسلت الهند، اليوم الأحد، 38,5 طن من المساعدات الإنسانية إلى مصر لإيصالها إلى قطاع غزة المحاصر.

ونقلت وكالة الأنباء الهندية (نيودلهي)، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باغشي، قوله "إن طائرة شحن تابعة لسلاح الجو الهندي من طراز سي-17 "، غادرت محملة بنحو 6,5 أطنان من المساعدات الطبية و32 طنا من مواد الإغاثة للشعب الفلسطيني "متوجهة إلى مطار العريش المصري".

وأوضح باغشي، أن المواد تشمل أدوية أساسية منقذة للحياة، ولوازم للجراحة، بالإضافة إلى خيم وأكياس للنوم وشوادر ومستلزمات للنظافة وأقراص لتنقية المياه".

--(بترا)

رصد/أغ /اص/ ف ج

22/10/2023 12:33:51